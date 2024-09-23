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Hiçbir Yere Ait Hissedememeyi İliklerine Kadar Yaşayan Kullanıcı Yürekleri Dağladı

Hiçbir Yere Ait Hissedememeyi İliklerine Kadar Yaşayan Kullanıcı Yürekleri Dağladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 23:34

Zaman zaman olduğumuz yer bize yabancı gelebilir. Bir kullanıcı, küçüklüğünden beri hiçbir yere ait hissedemediğini ve bu hissiyatın peşini asla bırakmadığını dile getirdi.

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Bir kullanıcı, kendi evinde ve gittiği yerlerde hep "yabancı" gibi hissettiğini dile getirdi.

Bir kullanıcı, kendi evinde ve gittiği yerlerde hep "yabancı" gibi hissettiğini dile getirdi.
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Durumu anlatarak herkesin boğazını düğümleyen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.

Durumu anlatarak herkesin boğazını düğümleyen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.
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Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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