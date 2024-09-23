Hiçbir Yere Ait Hissedememeyi İliklerine Kadar Yaşayan Kullanıcı Yürekleri Dağladı
Hiçbir Yere Ait Hissedememeyi İliklerine Kadar Yaşayan Kullanıcı Yürekleri Dağladı
Zaman zaman olduğumuz yer bize yabancı gelebilir. Bir kullanıcı, küçüklüğünden beri hiçbir yere ait hissedemediğini ve bu hissiyatın peşini asla bırakmadığını dile getirdi.
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Bir kullanıcı, kendi evinde ve gittiği yerlerde hep "yabancı" gibi hissettiğini dile getirdi.
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Durumu anlatarak herkesin boğazını düğümleyen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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