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Sevgilisinden İki Yaş Büyük Olduğu İçin "Büyüklük Bende Kalsın" Diyen Kullanıcı Güldürdü

Sevgilisinden İki Yaş Büyük Olduğu İçin "Büyüklük Bende Kalsın" Diyen Kullanıcı Güldürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 20:29

Bir Twitter (X) kullanıcısı, kendisinden iki yaş küçük erkek arkadaşının özür dilemesi üzerine verdiği tepkiyi paylaştı. 'Büyüklük bende kalsın' diyen kullanıcı hem güldürdü hem düşündürdü.

İşte detaylar...

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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, kendisinden iki yaş küçük erkek arkadaşının özür dilemesi üzerine verdiği tepkiyi bu şekilde paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, kendisinden iki yaş küçük erkek arkadaşının özür dilemesi üzerine verdiği tepkiyi bu şekilde paylaştı.

Yaş farkı tabii ki ilişkide fark ediyor. Fakat iki yaş o kadar fark eder mi?

Yaş farkı tabii ki ilişkide fark ediyor. Fakat iki yaş o kadar fark eder mi?

Gelin bu konuşmaya gelen yorumlarda bazılarına göz atalım...👇

Gelin bu konuşmaya gelen yorumlarda bazılarına göz atalım...👇
twitter.com

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