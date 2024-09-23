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"Biriyle Konuşmak İçin Ona İlk Ne Yazardınız?" Sorusuna Cevap Veren Mizahşörler

"Biriyle Konuşmak İçin Ona İlk Ne Yazardınız?" Sorusuna Cevap Veren Mizahşörler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 18:02

Bazı kişilerle aramıza özlem girebilir ve yazmak için bahaneler ararız. Fakat bahanemiz olmadan birine mesaj atacak olsaydık, ona ne yazardık?

Cevaplara gelin beraber bakalım...👇

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Biriyle tekrardan iletişime geçebilmek için adeta kırk takla atabiliriz. Bazen bi' doğum günü bahanesi, bazen de ufak bi' özlem.

Biriyle tekrardan iletişime geçebilmek için adeta kırk takla atabiliriz. Bazen bi' doğum günü bahanesi, bazen de ufak bi' özlem.

Bir kullanıcı "Biriyle konuşmak istiyorsunuz ama bahaneniz yok ona ne yazardınız?" diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu.

Bir kullanıcı "Biriyle konuşmak istiyorsunuz ama bahaneniz yok ona ne yazardınız?" diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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Siz neler düşünüyorsunuz?

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