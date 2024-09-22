Binlerce Vatandaş AB Ülkelerine Göç Ediyor: Son 5 Yılda 1 Milyon Kişi Göç Etti

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre son beş yılda Almanya’dan 132 bin Türk iltica istedi. Vize ile giden ve Almanya’da işe giren Türk sayısı da iki yılda 130 bini aştı. Diğer AB üyesi ülkeler ve ABD ile Kanada’ya gidişlerle birlikte 1 milyon Türk, ülkeden gitti. Birçok kişi de bu haber karşısında tepkisiz kalmadı.