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Binlerce Vatandaş AB Ülkelerine Göç Ediyor: Son 5 Yılda 1 Milyon Kişi Göç Etti

Binlerce Vatandaş AB Ülkelerine Göç Ediyor: Son 5 Yılda 1 Milyon Kişi Göç Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 14:58

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre son beş yılda Almanya’dan 132 bin Türk iltica istedi. Vize ile giden ve Almanya’da işe giren Türk sayısı da iki yılda 130 bini aştı. Diğer AB üyesi ülkeler ve ABD ile Kanada’ya gidişlerle birlikte 1 milyon Türk, ülkeden gitti. Birçok kişi de bu haber karşısında tepkisiz kalmadı.

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Türkiye'deki enflasyon durumuna bağlı olarak Almanya ve diğer AB ülkelerine göç oranı artıyor.

Türkiye'deki enflasyon durumuna bağlı olarak Almanya ve diğer AB ülkelerine göç oranı artıyor.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre son beş yılda Almanya’dan 132 bin Türk iltica istedi. Vize ile giden ve Almanya’da işe giren Türk sayısı da iki yılda 130 bini aştı. Diğer AB üyesi ülkeler ve ABD ile Kanada’ya gidişlerle birlikte 1 milyon Türk, ülkeden gitti.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre son beş yılda Almanya’dan 132 bin Türk iltica istedi. Vize ile giden ve Almanya’da işe giren Türk sayısı da iki yılda 130 bini aştı. Diğer AB üyesi ülkeler ve ABD ile Kanada’ya gidişlerle birlikte 1 milyon Türk, ülkeden gitti.

Bu durum sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Bu durum sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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