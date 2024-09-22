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Kız Arkadaşının İstediği Çantayı Bulabilmek İçin 3 AVM Gezen Erkek Arkadaş Gıpta Ettirdi

Kız Arkadaşının İstediği Çantayı Bulabilmek İçin 3 AVM Gezen Erkek Arkadaş Gıpta Ettirdi

AVM
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 12:29

Bir X (Twitter) kullanıcısı, istediği çantayı bulmadığı için erkek arkadaşının duruma el attığını dile getirdi. Görenler de 'Nasip olur mu?' demeyi ihmal etmedi.

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, istediği çantayı bulmadığı için erkek arkadaşının duruma el attığını bu şekilde anlattı👇

Bir X (Twitter) kullanıcısı, istediği çantayı bulmadığı için erkek arkadaşının duruma el attığını bu şekilde anlattı👇
twitter.com

Birçok kişi bu olayı görünce kocaman bir "Maşallah" çekti.

Birçok kişi bu olayı görünce kocaman bir "Maşallah" çekti.

Gelen yorumlardan bazıları👇

Gelen yorumlardan bazıları👇
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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