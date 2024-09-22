Kız Arkadaşının İstediği Çantayı Bulabilmek İçin 3 AVM Gezen Erkek Arkadaş Gıpta Ettirdi
Kız Arkadaşının İstediği Çantayı Bulabilmek İçin 3 AVM Gezen Erkek Arkadaş Gıpta Ettirdi
Bir X (Twitter) kullanıcısı, istediği çantayı bulmadığı için erkek arkadaşının duruma el attığını dile getirdi. Görenler de 'Nasip olur mu?' demeyi ihmal etmedi.
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, istediği çantayı bulmadığı için erkek arkadaşının duruma el attığını bu şekilde anlattı👇
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Birçok kişi bu olayı görünce kocaman bir "Maşallah" çekti.
Gelen yorumlardan bazıları👇
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