Boynuna Sevgilisinin Baş Harfini Dövme Yaptıran Adam Romantizm Kavramını Sorgulattı
Boynuna Sevgilisinin Baş Harfini Dövme Yaptıran Adam Romantizm Kavramını Sorgulattı
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, sevgilisinin boynuna baş harfi dövmesi yaptırdığını paylaştı. Birçok kişi romantizm kavramını sorgularken bir kısım da 'Nasip olur mu?' dedi.
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Sevdiğimiz kişilerin dövmesini yaptırmak günümüzde her ne kadar "demode" olarak görülse de çiftlerin sık sık ilişkileriyle alakalı dövmeler yaptırdığına şahit oluyoruz.
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Bir Twitter (X) kullanıcısı da erkek arkadaşının yaptırdığı "baş harfi" dövmesini paylaştı.
Dövmeyi görenler "Ayrıldıktan sonra n'olacak?" diye sorguladı tabii.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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yaptıracağım kimse olmadığı için rahatım 🤣🤣