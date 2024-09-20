Bilimsel Bir Açıklaması Var: Gökyüzü Neden Mavidir?
Bilimsel Bir Açıklaması Var: Gökyüzü Neden Mavidir?
Kaynak: https://www.livescience.com/planet-ea...
Gökyüzüne bakmayı hepimiz seviyoruz! Baktıkça içimizin açıldığı bakarken uzun uzun hayaller kurduğumuz gökyüzünün mavi olmasının ya da mavi görünmesinin arkasındaki sebebi merak etmiş miydiniz?
Açıkladık, buyurun👇
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Baktıkça içimizin açıldığı gökyüzünün neden mavi olduğunu daha önce merak etmiş miydiniz? Neden başka renk değil de mavi?
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Aslında bunun bilimsel bir sebebi var! Buyrun beraber bakalım.👇
Gökyüzünün mavi görünmesinin temel nedeni, Rayleigh saçılması adı verilen bir fiziksel olaydır.
Işığın dalga boyu ne kadar kısaysa, saçılma o kadar güçlü olur. Mavi ve mor, kısa dalga boyuna sahip olduğu için kırmızı ve sarı gibi daha uzun dalga boylu renklere göre çok daha fazla saçılır.
Ek olarak, güneş ışığının atmosferin üst katmanlarına ulaştığında saçılması daha belirgindir. Özellikle ozon tabakası, kısa dalga boylu mor ışığın çoğunu emer, bu da mor ışığın gözümüze ulaşmasını büyük ölçüde engeller. Bu yüzden, gündüz vakti gökyüzü mavi renkte görünür.
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Peki, gün batımı ve gün doğumu sırasında gökyüzü neden kırmızı, turuncu ya da pembe olur?
Yani anlayacağınız, gökyüzünün mavi görünmesi, güneş ışığının atmosferdeki gazlar ve parçacıklarla etkileşime girmesi ve kısa dalga boylu renklerin daha fazla saçılmasıyla açıklanabilir. Atmosferin yapısı ve gözlerimizin algılama şekli, bu görsel şöleni tamamlayan faktörlerdir.
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