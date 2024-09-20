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Yeni Evli Çiftin Gittikleri Balayından Paylaştıkları Kareleri Görünce Siz de Evlenmek İsteyeceksiniz

Yeni Evli Çiftin Gittikleri Balayından Paylaştıkları Kareleri Görünce Siz de Evlenmek İsteyeceksiniz

Balayı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 12:25

Geçtiğimiz günlerde yeni evli bir çift, gittikleri balayından bazı kareler paylaştı. Görenler hem 'maşallah' çekti, hem de imrendi.

Detaylar...👇

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Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, yeni evlendiği kocasıyla beraber balayına gitti.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, yeni evlendiği kocasıyla beraber balayına gitti.

Balayından bazı kareler paylaşan kullanıcı, görenlere "41 kere maşallah" dedirtti.

Balayından bazı kareler paylaşan kullanıcı, görenlere "41 kere maşallah" dedirtti.

Hem lüks hem romantik kareler paylaşan kadının gönderisi kısa zamanda viral oldu.

Hem lüks hem romantik kareler paylaşan kadının gönderisi kısa zamanda viral oldu.

İşte o kareler👇

İşte o kareler👇
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Bu karelere de kullanıcılar farklı yorumlar yaptı.

Bu karelere de kullanıcılar farklı yorumlar yaptı.

O yorumlardan bazıları👇

O yorumlardan bazıları👇
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