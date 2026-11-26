Adıyaman'da 2. Sınıf Öğrencisi Kalem Almak İçin Çantaya Uzandı: İçindeki Akrep Soktu, Hastaneye Kaldırıldı
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Çantaya henüz nereden girdiği bilinmeyen akrep, kalem almak için elini uzatan 7 yaşındaki Muhammed K.'yi okulda soktu.
Durumu fark eden okul görevlileri sağlık ekiplerini çağırdı, ilk müdahalenin ardından çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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