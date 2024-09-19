Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Karşı Cinsle Nasıl İletişim Kurduklarını Anlatarak Kahkaha Attıran Mizahşörler

Karşı Cinsle Nasıl İletişim Kurduklarını Anlatarak Kahkaha Attıran Mizahşörler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 22:05

Uzun süreli ilişkilerin dinamiğinde güçlü iletişim yatıyor. Bir Twitter (X) kullanıcısı, diğer kişilerin karşı cinsle olan iletişimlerini merak etti. Gelen yanıtlar hem güldürdü hem düşündürdü.

Buyurun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İkili ilişkilerde farklı ilişki dinamikleri gözlemlemek mümkün. Sizler de takdir edersiniz ki uzun ilişkilerin yapı taşı güçlü iletişim.

Bir kullanıcı ise "Karşı cinsle iletişiminiz nasıl?" diye sorarak diğer kullanıcıların nabzını yokladı.

Kim ne demiş, buyrun beraber bakalım.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizin karşı cinsle iletişiminiz nasıl?

Sizin karşı cinsle iletişiminiz nasıl?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın