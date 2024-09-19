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Söyledikleri Yalanlarla Deniz Yıldızı Banu'nun Bile Pabucunu Dama Attıracak Burçlar

Söyledikleri Yalanlarla Deniz Yıldızı Banu'nun Bile Pabucunu Dama Attıracak Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 18:46

Bazı burçlar yalan söyleme konusunda tam bi' usta! Yanlarında ne Pinokyo'nun ne de Deniz Yıldızı Banu'nun esamesi okunur. Gelin o burçlar hangileriymiş, beraber bakalım...

Kaynak: SÖZCÜ

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Yalan söylemek bazı burçların kanında var! Bazıları sizi sulu götürür susuz getirir desek abartmayız.

Yalan söylemek bazı burçların kanında var! Bazıları sizi sulu götürür susuz getirir desek abartmayız.

Söyledikleri yalanlarla Deniz Yıldızı Banu'nun pabucunu bile dama attıracak burçlar hangileri? Beraber bakalım...

Söyledikleri yalanlarla Deniz Yıldızı Banu'nun pabucunu bile dama attıracak burçlar hangileri? Beraber bakalım...

Terazi

Terazi burçları, çekicilikleri ve uyum arayışlarıyla bilinirler. Bu özellikleri, zaman zaman çatışmalardan kaçınmak ya da iyi bir izlenim bırakmak adına küçük yalanlar söylemelerine ya da bazı bilgileri gizlemelerine neden olabilir. Ayrıca, stresli durumlardan uzak durmak için de gerçeği çarpıtabilirler.

Yay

Yay

Yay burçları, macerayı ve yaşam enerjisini severler. Sosyal ortamları da keyif alarak deneyimlerler. Bazen, insanları etkilemek ya da bir olaya heyecan katmak amacıyla gerçeği abartabilir veya hikayeler uydurabilirler.

Balık

Balık

Yaratıcılıkları ve güçlü hayal güçleriyle tanınan bu kişiler, bazen gerçeği abartmaya ya da hikayeler uydurmaya meyilli olabilirler. Ayrıca, empatik yapıları sayesinde, birinin duygularını incitmemek adına yalan söyleme konusunda da oldukça becerikli olabilirler.

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Kova

Kova

Duygusal Kova burçları, bazen söylediklerinin tutarsız olmasıyla bilinir. Bu durum, onları farkında olmadan yalan söyleyen biri gibi gösterebilir. Özellikle duygusal konularda, denge ve tutarlılığı korumakta zorlanabilirler. Kova burçları, en çelişkili burçlardan biri olarak kabul edilir. Eğer bir Kova burcuyla ilişki yaşıyorsanız, bu inişli çıkışlı yapıları hayatınızı oldukça zorlaştırabilir. Anlamsız yalanlar söylemeleri, zamanla sizi ilişkiden soğutabilir.

İkizler

İkizler, iletişim yetenekleriyle tanınır ve bu beceriyi bazen yanıltıcı amaçlarla kullanabilirler. Zeki ve uyum sağlama kabiliyetleri sayesinde, oldukça ikna edici yalancılar olabilirler. İkizler, çift yönlü bir kişiliğe sahip oldukları için sözleri ve davranışlarıyla insanları şaşırtmayı severler.

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