Söyledikleri Yalanlarla Deniz Yıldızı Banu'nun Bile Pabucunu Dama Attıracak Burçlar
Söyledikleri Yalanlarla Deniz Yıldızı Banu'nun Bile Pabucunu Dama Attıracak Burçlar
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Yalan söylemek bazı burçların kanında var! Bazıları sizi sulu götürür susuz getirir desek abartmayız.
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Söyledikleri yalanlarla Deniz Yıldızı Banu'nun pabucunu bile dama attıracak burçlar hangileri? Beraber bakalım...
Terazi
Yay
Balık
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Kova
İkizler
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