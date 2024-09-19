Söyledikleri Yalanlarla Deniz Yıldızı Banu'nun Bile Pabucunu Dama Attıracak Burçlar

Terazi burçları, çekicilikleri ve uyum arayışlarıyla bilinirler. Bu özellikleri, zaman zaman çatışmalardan kaçınmak ya da iyi bir izlenim bırakmak adına küçük yalanlar söylemelerine ya da bazı bilgileri gizlemelerine neden olabilir. Ayrıca, stresli durumlardan uzak durmak için de gerçeği çarpıtabilirler.