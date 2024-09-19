Bunun da mı Cinsiyeti Var? Erkek Arkadaşını Trip Atmakla Suçlayan Kadın Tepkilerin Odağında

Duygusallığın her ne kadar cinsiyeti olmasa da bazı kişiler bunu maalesef ki cinsiyet tabularına göre şekillendirmek istiyor. Bir kullanıcı ise erkek arkadaşının kendisine 'trip attığını' söyleyince ortalık fena karıştı. Kullanıcılar, 'Trip atmanın da mı cinsiyeti var?' diyerek tepki gösterdi.