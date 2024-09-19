Bunun da mı Cinsiyeti Var? Erkek Arkadaşını Trip Atmakla Suçlayan Kadın Tepkilerin Odağında
Bunun da mı Cinsiyeti Var? Erkek Arkadaşını Trip Atmakla Suçlayan Kadın Tepkilerin Odağında
Duygusallığın her ne kadar cinsiyeti olmasa da bazı kişiler bunu maalesef ki cinsiyet tabularına göre şekillendirmek istiyor. Bir kullanıcı ise erkek arkadaşının kendisine 'trip attığını' söyleyince ortalık fena karıştı. Kullanıcılar, 'Trip atmanın da mı cinsiyeti var?' diyerek tepki gösterdi.
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Uzun ilişkilerin zaman zaman duygusal dalgalalanmalar yaşadığına birçoğumıuz şahit olmuşuzdur. Erkek kadın fark etmeksizin iki taraf için de duygudurum değişikliği son derece normal.
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Fakat bir kullanıcı aynı fikirde değil. Erkek arkadaşının duygusal mesajlarını paylaşarak "trip atıyor" demesi üzerine ortalık fena karıştı.
Duygusallığın cinsiyeti tabii ki de olmaz. Kullanıcının bu şekilde bir şey demesi ise sosyal medyada tartışma yarattı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.👇
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