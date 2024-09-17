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Uçuş Görevlisi, Uçakta Giyilmemesi Gereken Şeyleri Sıraladı: "Eğer Kötü Bir Kaza Olursa..."

Uçuş Görevlisi, Uçakta Giyilmemesi Gereken Şeyleri Sıraladı: "Eğer Kötü Bir Kaza Olursa..."

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 23:25

Andrea isimli bir uçuş görevlisi, uçakta giyilmemesi gereken şeyleri listeledi. Herhangi bir acil durumda tahliyeyi zorlaştırmaması adına giyilmesi gereken şeyleri söyleyen uçuş görevlisi, kıyafetler hakkında da bazı açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/09/17/lifesty...

Uçak yolculuklarında aradığımız ilk şeylerden birisi de konfor. Sizler de takdir edersiniz rahat etmemiz son derece önem taşıyor.

Uçak yolculuklarında aradığımız ilk şeylerden birisi de konfor. Sizler de takdir edersiniz rahat etmemiz son derece önem taşıyor.

Bu sebeple de uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor. Bu sefer Andrea isimli bir uçuş görevlisi, uçakta giyilmemesi gereken kıyafetleri söyledi.

Bu sebeple de uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor. Bu sefer Andrea isimli bir uçuş görevlisi, uçakta giyilmemesi gereken kıyafetleri söyledi.

Öncelikle sözlerine, 'Kramp, şişlik ya da sonradan seni rahatsız edebilecek herhangi bir durumu önlemek için olabildiğince rahat olmaya çalışmalısınız.' diyerek başladı. Yani anlayacağınız, kıyafet seçimi büyük önem arz ediyor.

Uçuş sırasında ya da sonrasında, hava basıncındaki değişiklikler ve su tutulması yüzünden şişkinlik hissetmek gayet normaldir. Bu yüzden esnek kumaşlar ve hafif giysiler yolculukta en iyi dostumuz olabilir. Üstelik, uçakta uzun süre hareketsiz kalmak, kan pıhtısı (derin ven trombozu) riskini de artırabilir.

Uçuş sırasında ya da sonrasında, hava basıncındaki değişiklikler ve su tutulması yüzünden şişkinlik hissetmek gayet normaldir. Bu yüzden esnek kumaşlar ve hafif giysiler yolculukta en iyi dostumuz olabilir. Üstelik, uçakta uzun süre hareketsiz kalmak, kan pıhtısı (derin ven trombozu) riskini de artırabilir.

“Yerinizde biraz da olsa hareket edebilmek ve kan dolaşımınızı sağlamak çok önemli,” diyor Andrea ve ekliyor: “Ne kadar şık olsalar da deri pantolonlar pek iyi bir seçenek olmayabilir.”

Andrea, kişisel olarak uzun kollu gömlek ve uzun pantolon tercih ettiğini belirtti ve “Acil durum kaydıraklarından inmek aksi takdirde canınızı acıtabilir,” diye uyardı.

Andrea, kişisel olarak uzun kollu gömlek ve uzun pantolon tercih ettiğini belirtti ve “Acil durum kaydıraklarından inmek aksi takdirde canınızı acıtabilir,” diye uyardı.

“Derinizin yüzeyini ne kadar çok kapatırsanız, iç organlarınızı o kadar iyi korursunuz,” diye açıkladı. 'En iyi ihtimalle, uçaklar genellikle soğuk olduğu için en azından kendinizi sıcak tutabilirsiniz.'

“Neredeyse her uçuşta, üzerinde neredeyse hiç kıyafet olmayan birini görüyorum: kısa tişörtler ve şortlar, spor sütyenleri ve taytlar, mayo ve şortlar vesaire." dedi ve yolculara acil durumlar için yanlarında yedek kıyafet bulundurmalarını önerdi.

“Genellikle güvenlik nedenleriyle topuklu ayakkabılar, terlikler giymemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Acil bir tahliye durumu olursa ve kaydıraklar kullanmanız gerekirse, topuklu ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekecek çünkü kaydırakları delip geçebilirler. Nerede ve hangi koşullarda iniş yapacağınızı kim bilir. Ayrıca, kapıdan kapıya koşarken pek pratik değiller.”

“Genellikle güvenlik nedenleriyle topuklu ayakkabılar, terlikler giymemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Acil bir tahliye durumu olursa ve kaydıraklar kullanmanız gerekirse, topuklu ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekecek çünkü kaydırakları delip geçebilirler. Nerede ve hangi koşullarda iniş yapacağınızı kim bilir. Ayrıca, kapıdan kapıya koşarken pek pratik değiller.”

Ayrıca Andrea, tamamen polyester içeren ürünlerin de uçuş için rafa kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Çünkü herhangi bir yangın durumunun oluşabileceğini söylüyor.

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