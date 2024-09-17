Uçuş Görevlisi, Uçakta Giyilmemesi Gereken Şeyleri Sıraladı: "Eğer Kötü Bir Kaza Olursa..."
Uçuş Görevlisi, Uçakta Giyilmemesi Gereken Şeyleri Sıraladı: "Eğer Kötü Bir Kaza Olursa..."
Kaynak: https://nypost.com/2024/09/17/lifesty...
Andrea isimli bir uçuş görevlisi, uçakta giyilmemesi gereken şeyleri listeledi. Herhangi bir acil durumda tahliyeyi zorlaştırmaması adına giyilmesi gereken şeyleri söyleyen uçuş görevlisi, kıyafetler hakkında da bazı açıklamalarda bulundu.
İşte detaylar...
Uçak yolculuklarında aradığımız ilk şeylerden birisi de konfor. Sizler de takdir edersiniz rahat etmemiz son derece önem taşıyor.
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