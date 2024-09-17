Avukat TikTok Kullanıcısının Bir Gün İçerisinde Yaptığı Şeyleri Görünce Siz de Hukuk Okumak İsteyeceksiniz

Geçtiğimiz günlerde @kimselerduymasınbeni isimli bir TikTok kullanıcısı, bir avukat olarak bir gün içerisinde yaptığı şeyleri kare kare paylaştı. Hem çalışıp hem eğlenen avukat, hepimizin içine hukuk okuma aşkı serpti.

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