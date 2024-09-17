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Avukat TikTok Kullanıcısının Bir Gün İçerisinde Yaptığı Şeyleri Görünce Siz de Hukuk Okumak İsteyeceksiniz

Avukat TikTok Kullanıcısının Bir Gün İçerisinde Yaptığı Şeyleri Görünce Siz de Hukuk Okumak İsteyeceksiniz

Tiktok Avukat
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 21:17

Geçtiğimiz günlerde @kimselerduymasınbeni isimli bir TikTok kullanıcısı, bir avukat olarak bir gün içerisinde yaptığı şeyleri kare kare paylaştı. Hem çalışıp hem eğlenen avukat, hepimizin içine hukuk okuma aşkı serpti.

İşte detaylar...👇

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Avukatların hayatını pek çok kez görüyoruz ve okuyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki son zamanlarda en çok revaçta olan mesleklerden bir tanesi de avukatlık.

Avukatların hayatını pek çok kez görüyoruz ve okuyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki son zamanlarda en çok revaçta olan mesleklerden bir tanesi de avukatlık.

Fakat geçtiğimiz günlerde TikTok kullanıcısı bir avukat, gün boyu neler yaptığını kare kare paylaştı.

Fakat geçtiğimiz günlerde TikTok kullanıcısı bir avukat, gün boyu neler yaptığını kare kare paylaştı.

Önce duruşma sarktığı için Kurtlar Vadisi izleyerek güne başladığını söyledi.

Önce duruşma sarktığı için Kurtlar Vadisi izleyerek güne başladığını söyledi.

Ardından ofise geçti.

Ardından ofise geçti.

E planlı bir şekilde de çalışmak gerekiyor tabii.

E planlı bir şekilde de çalışmak gerekiyor tabii.
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Stajyer avukatlar...

Stajyer avukatlar...

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Tam mangal partisi havası var şu aralar...

Tam mangal partisi havası var şu aralar...

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Birçok kullanıcı da avukatın bir gün boyunca yaptığı şeylere yorumlarını esirgemedi.

Birçok kullanıcı da avukatın bir gün boyunca yaptığı şeylere yorumlarını esirgemedi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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Siz neler düşünüyorsunuz?

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