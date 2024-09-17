Avukat TikTok Kullanıcısının Bir Gün İçerisinde Yaptığı Şeyleri Görünce Siz de Hukuk Okumak İsteyeceksiniz
Avukat TikTok Kullanıcısının Bir Gün İçerisinde Yaptığı Şeyleri Görünce Siz de Hukuk Okumak İsteyeceksiniz
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Avukatların hayatını pek çok kez görüyoruz ve okuyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki son zamanlarda en çok revaçta olan mesleklerden bir tanesi de avukatlık.
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Fakat geçtiğimiz günlerde TikTok kullanıcısı bir avukat, gün boyu neler yaptığını kare kare paylaştı.
Önce duruşma sarktığı için Kurtlar Vadisi izleyerek güne başladığını söyledi.
Ardından ofise geçti.
E planlı bir şekilde de çalışmak gerekiyor tabii.
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Stajyer avukatlar...
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Tam mangal partisi havası var şu aralar...
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Birçok kullanıcı da avukatın bir gün boyunca yaptığı şeylere yorumlarını esirgemedi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.
İşte o yorumlardan bazıları:
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