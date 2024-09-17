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Dışarıda Karşılaştığı Liselilerin Davranışları Yüzünden Adeta Sinir Küpüne Dönüşen Kullanıcı Tepki Çekti

Dışarıda Karşılaştığı Liselilerin Davranışları Yüzünden Adeta Sinir Küpüne Dönüşen Kullanıcı Tepki Çekti

Lise
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 19:44

Bazen uzaklara dalıp 'Ah şu lise yılları...' diyerek iç geçirmez miyiz? Her ne kadar nostaljik olsa da bir kullanıcı yeni eğitim öğretim yılında okula giden liselilere tahammül edemediğini sert bir dille söyledi. Diğer kişiler de kullanıcının bu söylemlerine tepki gösterdi.

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Yeni eğitim öğretim yılı artık başladı. Sizler de takdir edersiniz birçok öğrenciyle dolup taşıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı artık başladı. Sizler de takdir edersiniz birçok öğrenciyle dolup taşıyor.

Bu her ne kadar normal bir durum olsa da bir Twitter (X) kullanıcısı bu duruma epey bi' sinirlenmiş. Duygularını da bu şekilde ifade etmiş.👇

Bu her ne kadar normal bir durum olsa da bir Twitter (X) kullanıcısı bu duruma epey bi' sinirlenmiş. Duygularını da bu şekilde ifade etmiş.👇

Bu söylemler sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.👇

Bu söylemler sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.👇
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