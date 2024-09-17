Dışarıda Karşılaştığı Liselilerin Davranışları Yüzünden Adeta Sinir Küpüne Dönüşen Kullanıcı Tepki Çekti
Dışarıda Karşılaştığı Liselilerin Davranışları Yüzünden Adeta Sinir Küpüne Dönüşen Kullanıcı Tepki Çekti
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Yeni eğitim öğretim yılı artık başladı. Sizler de takdir edersiniz birçok öğrenciyle dolup taşıyor.
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Bu her ne kadar normal bir durum olsa da bir Twitter (X) kullanıcısı bu duruma epey bi' sinirlenmiş. Duygularını da bu şekilde ifade etmiş.👇
Bu söylemler sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım.👇
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