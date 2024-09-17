Dışarıda Karşılaştığı Liselilerin Davranışları Yüzünden Adeta Sinir Küpüne Dönüşen Kullanıcı Tepki Çekti

Bazen uzaklara dalıp 'Ah şu lise yılları...' diyerek iç geçirmez miyiz? Her ne kadar nostaljik olsa da bir kullanıcı yeni eğitim öğretim yılında okula giden liselilere tahammül edemediğini sert bir dille söyledi. Diğer kişiler de kullanıcının bu söylemlerine tepki gösterdi.