"Akraba Evliliği Yasaklanıyor" İddiasına Sosyal Medyadan Yorumlar Gecikmedi
"Akraba Evliliği Yasaklanıyor" İddiasına Sosyal Medyadan Yorumlar Gecikmedi
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'Akraba evliliği yasaklanıyor' iddiası gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise bu iddiaya birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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2023 yılında akraba evliliği oranları 18 bini akın akraba evliliği yapılmıştı. TUİK'in açıkladığı verilere göre, 2023'te akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il yine Şanlıurfa olmuştu.
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Birçok hastalığa sebep olduğu bilinen akraba evliliği 2024 itibarıyla da en çok tartışılan konulardan bir tanesi. 2025'ten sonra da akraba evliliğinin önüne geçileceği iddia ediliyor.
Birçok kullanıcı da bu iddiaya birbirinden farklı yorumlar yaptı tabii.
Gelin kim neler demiş, hep beraber bakalım...
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Biz akrabadan kaçıyoruz, millet akrabasıyla evleniyor 😬