Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ay Tutulması Güzelliğiyle Geliyor: Eylül Ayında Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar

Ay Tutulması Güzelliğiyle Geliyor: Eylül Ayında Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 16:21

17-18 Eylül'de gerçekleşecek Ay tutulması bu sefer güzelliğiyle ve iyi enerjisiyle geliyor. Başta Başak burçları olmak üzere birçok burcun iyi yönde etkileneceği Ay tutulmasının detaylarına gelin beraber bakalım...

Kaynak: https://nypost.com/2024/09/16/astrolo...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Parçalı ay tutulması, 17-18 Eylül arası gerçekleşecek. Bu ay tutulması bazı burçları derinden etkileyecek.

Parçalı ay tutulması, 17-18 Eylül arası gerçekleşecek. Bu ay tutulması bazı burçları derinden etkileyecek.

Ay tutulmasından en çok etkilenecek burçlar listesinin başında Başaklar geliyor. Başaklar bu süreçte bir "aydınlanma" yaşayıp hayatında radikal bazı kararlar alabilir.

Bu süreçte Başaklar, yanlış bir ilişkinin içerisinde olduğunu fark edebilir. Genel olarak ilişkilerde bambaşka bir perspektif kazanacak olan Başaklar, hayatlarındaki partnerlerinden daha farklı bir partner arayışına girebilir. Ay tutulması, Başaklar için 'bağlanma', 'iletişim' ve açıklık' kavramlarını ön plana çıkaracak.

Yay burçlarını da hanede ve ailede bazı değişimler bekliyor. Bu süreçte kafaları da bi' tık karışık...

Yay burçları Ay tutulması sürecinde nerede yaşamak isteyip istemediğini tam anlamıyla belirleyecek ve rotayı yeniden belirleyecek ya da bir aile üyesinin kendisine ihanet ettiğini fark edecek. Yay burçlarının bu süreçte daha 'düzen' hastası olarak görebilmek mümkün.

İkizler burcuna mensup olanlar da kariyerlerinde ve çevresinde daha otorite sahibi oldukları bir döneme giriyor.

Yani anlayacağınız, İkizler'i daha farklı bir kariyer seçeneğini tercih ettiğini görebiliriz. Şu anki işlerinde memnun olmayan İkizler'i için kendini kariyer konusunda tekrardan keşfettiği bir dönem bekliyor. İkizler bu süreçte aile problemleri yaşıyorsa bunun dönemsel olduğunu fark edecek.

Ve son olarak Balıklar...

Balıklar bu dönemde hayatındaki toksik kişileri tek tek eliyor. Ay tutulmasının en çok yaradığı Balık burçları için 'arınma' ve 'fabrika ayarlarına dönme' gibi radikal şeyler var. Ayrıca Balıklar, bu süreçte kendi kimlikleriyle ve oldukları kişiyle gurur duyuyor ve barışıyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
.......

Hayatımdaki bütün toksik kişileri eledim zaten. Bunu yapmak için ay tutulmasına gerek yok.