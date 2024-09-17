Ay Tutulması Güzelliğiyle Geliyor: Eylül Ayında Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar
Ay Tutulması Güzelliğiyle Geliyor: Eylül Ayında Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek Burçlar
Kaynak: https://nypost.com/2024/09/16/astrolo...
17-18 Eylül'de gerçekleşecek Ay tutulması bu sefer güzelliğiyle ve iyi enerjisiyle geliyor. Başta Başak burçları olmak üzere birçok burcun iyi yönde etkileneceği Ay tutulmasının detaylarına gelin beraber bakalım...
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Parçalı ay tutulması, 17-18 Eylül arası gerçekleşecek. Bu ay tutulması bazı burçları derinden etkileyecek.
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Ay tutulmasından en çok etkilenecek burçlar listesinin başında Başaklar geliyor. Başaklar bu süreçte bir "aydınlanma" yaşayıp hayatında radikal bazı kararlar alabilir.
Yay burçlarını da hanede ve ailede bazı değişimler bekliyor. Bu süreçte kafaları da bi' tık karışık...
İkizler burcuna mensup olanlar da kariyerlerinde ve çevresinde daha otorite sahibi oldukları bir döneme giriyor.
Ve son olarak Balıklar...
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Hayatımdaki bütün toksik kişileri eledim zaten. Bunu yapmak için ay tutulmasına gerek yok.