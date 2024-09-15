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Güney Kore Hakkında Daha Önce Duymadığınızı İddia Ettiğimiz İlginç Bilgiler

Güney Kore Hakkında Daha Önce Duymadığınızı İddia Ettiğimiz İlginç Bilgiler

Güney Kore
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 15:32

K-pop ve k-drama ile nam salmış Güney Kore, içerisinde büyük bir cevher barındırıyor. Hem kültürüyle hem de yaşam tarzıyla Güney Kore birçok insanın da merak konusu. Güney Kore hakkında daha önce duymadığınızı iddia ettiğimiz birbirinden ilginç bilgilere gelin beraber bakalım...

Kaynak: https://www.globaladmissions.com/blog...
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1. Güney Kore'de tamamen dışkı temalı bir müze var. Adı da Poopoo Land!

1. Güney Kore'de tamamen dışkı temalı bir müze var. Adı da Poopoo Land!

Burada bir 'dışkı partisine' bile katılabilirsiniz. Üstelik, eski bir belediye başkanının tuvaletlere olan ilgisi nedeniyle evini müzeye dönüştürdüğü Haewoojae Müzesi'ni ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

2. "Nasılsın?" yerine "Pirinç yedin mi?" sorusu...

2. "Nasılsın?" yerine "Pirinç yedin mi?" sorusu...

Güney Koreliler, birbirlerine nasıl olduklarını sormak yerine “Pirinç yedin mi?” diye sorarlar. Bu ifadeyle aslında kişinin iyi olup olmadığı, yani karnının tok olup olmadığı sorgulanır.

3. Hangul, hem estetik hem pratik bir alfabe!

Güney Kore'nin yazı sistemi olan Hangul, harflerin ağız şekillerine göre tasarlanmıştır. Eskiden Koreliler karmaşık Çince karakterlerle yazıyordu, bu da okuma-yazma öğrenmeyi zorlaştırıyordu.

4. K-pop ve K-dramalardan bahsetmeye bile gerek yok!

4. K-pop ve K-dramalardan bahsetmeye bile gerek yok!

K-pop şarkıları ve K-dramaların cazibesi tüm dünyayı sarmış durumda. YouTube ve Netflix gibi platformlar sayesinde dil bariyerleri ortadan kalkıyor ve dünya genelinde hayranlar Kore müzikleriyle dans ederken, dizilerin içine dalıyor.

5. Güney Kore'de çöpleri düzgün bir şekilde atmak önemli bir mesele!

Çöplerin doğru şekilde ayrılmasına büyük önem veriliyor. Yanlış ayırma durumunda ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. Çöp torbalarını marketlerden temin edip uygun yerlere bırakmanız gerekiyor.

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6. Güney Kore'de sokakta alkol içmek serbest.

6. Güney Kore'de sokakta alkol içmek serbest.

7. Vantilatör ölümü korkusunu daha önce duymuş muydunuz?

7. Vantilatör ölümü korkusunu daha önce duymuş muydunuz?

Güney Kore'de yaygın bir şehir efsanesi olan vantilatörün gece açık bırakılmasının ölüme sebep olacağına inanılır. Basın ve medya bunu defalarca yalanlasa da bu inanç hala birçok kişi arasında yaygın.

8. Dünyadaki deniz yosununun yüzde 90'ı Güney Kore’den geliyor.

8. Dünyadaki deniz yosununun yüzde 90'ı Güney Kore’den geliyor.

Bu besleyici deniz ürünü, Kore mutfağında oldukça önemli bir yere sahip ve sushi rulolarından atıştırmalıklara kadar farklı şekillerde tüketiliyor.

9. Kan grubu, ilişki tercihlerinde önemli bir rol oynuyor.

9. Kan grubu, ilişki tercihlerinde önemli bir rol oynuyor.

Güney Kore'de insanlar kan grubuna göre romantik eş seçiyor. Örneğin, B kan gruplu kadınların O ve AB gruplarıyla uyumlu olduğu düşünülürken, A grubu daha az tercih ediliyor.

10. Dünyanın en hızlı interneti de Güney Kore'de.

10. Dünyanın en hızlı interneti de Güney Kore'de.

Güney Kore, en hızlı internet bağlantı hızlarına sahip ülkelerden biri ve her vatandaşı geniş bant internet erişimine sahip. Teknolojiyle iç içe bir toplum.

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11. 150'den fazla çeşit "kimchi" var!

11. 150'den fazla çeşit "kimchi" var!

Birçok kişi kimchiyi tek tip bir yemek sanırken, Güney Kore tam 187 farklı çeşidini sunuyor. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan bu lezzet, Kore mutfağının temel taşlarından biri.

12. Güney Kore'de erkeklerin sakalı pek hoş karşılanmıyor.

12. Güney Kore'de erkeklerin sakalı pek hoş karşılanmıyor.

Sakal ya da bıyık bırakmak kirli ve bakımsız bir görüntü olarak algılandığı için, sakallı erkekler iş bulmakta zorluk çekebiliyorlar.

13. Meyve, lüks bir hediye olarak kabul edilir.

13. Meyve, lüks bir hediye olarak kabul edilir.

Güney Kore’de meyve pahalı ve prestijli bir hediye olarak görülür. Cömertliğin ve iyi niyetin simgesidir.

14. E-spor Güney Kore'de ciddi bir iş.

14. E-spor Güney Kore'de ciddi bir iş.

Güney Kore'de yetenekli oyuncular, büyük firmalar tarafından keşfedilme şansına sahip. SK Telecom ve Samsung gibi dev şirketler, kendi e-spor takımlarını kurarak oyuncuları destekliyor.

15. Koreli birinin ismini kırmızı mürekkeple yazmak uğursuzluk getirir.

15. Koreli birinin ismini kırmızı mürekkeple yazmak uğursuzluk getirir.

Bu, kişinin öleceğine ya da zaten ölmüş olduğuna işaret eder. Bu yüzden isimler asla kırmızı mürekkeple yazılmaz.

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16. Doğduğunuzda bir yaşında başlıyorsunuz.

Güney Kore’de insanlar doğar doğmaz bir yaşında sayılıyor ve her yıl 1 Ocak'ta yaşları bir artıyor. Bu nedenle Koreli ünlüler, yıl sonunda yaşlandıklarından bahsederken duygusal anlar yaşıyor.

17. Seul, öğrenci dostu bir şehir.

17. Seul, öğrenci dostu bir şehir.

Seul, dünya çapında öğrenciler için en cazip şehirlerden biridir. Hem prestijli üniversitelere sahip hem de uygun fiyatlı yaşam olanakları sunar.

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