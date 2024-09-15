Güney Kore Hakkında Daha Önce Duymadığınızı İddia Ettiğimiz İlginç Bilgiler
Güney Kore Hakkında Daha Önce Duymadığınızı İddia Ettiğimiz İlginç Bilgiler
Kaynak: https://www.globaladmissions.com/blog...
K-pop ve k-drama ile nam salmış Güney Kore, içerisinde büyük bir cevher barındırıyor. Hem kültürüyle hem de yaşam tarzıyla Güney Kore birçok insanın da merak konusu. Güney Kore hakkında daha önce duymadığınızı iddia ettiğimiz birbirinden ilginç bilgilere gelin beraber bakalım...
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1. Güney Kore'de tamamen dışkı temalı bir müze var. Adı da Poopoo Land!
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2. "Nasılsın?" yerine "Pirinç yedin mi?" sorusu...
3. Hangul, hem estetik hem pratik bir alfabe!
4. K-pop ve K-dramalardan bahsetmeye bile gerek yok!
5. Güney Kore'de çöpleri düzgün bir şekilde atmak önemli bir mesele!
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6. Güney Kore'de sokakta alkol içmek serbest.
7. Vantilatör ölümü korkusunu daha önce duymuş muydunuz?
8. Dünyadaki deniz yosununun yüzde 90'ı Güney Kore’den geliyor.
9. Kan grubu, ilişki tercihlerinde önemli bir rol oynuyor.
10. Dünyanın en hızlı interneti de Güney Kore'de.
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11. 150'den fazla çeşit "kimchi" var!
12. Güney Kore'de erkeklerin sakalı pek hoş karşılanmıyor.
13. Meyve, lüks bir hediye olarak kabul edilir.
14. E-spor Güney Kore'de ciddi bir iş.
15. Koreli birinin ismini kırmızı mürekkeple yazmak uğursuzluk getirir.
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16. Doğduğunuzda bir yaşında başlıyorsunuz.
17. Seul, öğrenci dostu bir şehir.
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