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Psikolojik Danışman Dılzar Yurtdaş, Erkeği Evlendiğine Pişman Eden Dört Davranışı Sıraladı

Psikolojik Danışman Dılzar Yurtdaş, Erkeği Evlendiğine Pişman Eden Dört Davranışı Sıraladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 13:51

Instagram'da ve YouTube'da ürettiği içerikleriyle de gündeme gelen psikolojik danışman Dılzar Yurtdaş, bu sefer de erkekleri evlendiğine pişman eden dört davranışı listeledi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar...

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Psikolojik danışman Dılzar Yurtdaş, hem YouTube kanalında hem de resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

Psikolojik danışman Dılzar Yurtdaş, hem YouTube kanalında hem de resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

Geçtiğimiz aylarda amacı cinsellik olan erkeği anlamamıza yardımcı olacak bazı tavsiyeler vererek hepimizi aydınlatmıştı.

Geçtiğimiz aylarda amacı cinsellik olan erkeği anlamamıza yardımcı olacak bazı tavsiyeler vererek hepimizi aydınlatmıştı.

Burada yer vermiştik:

Şimdi de Yurtdaş, "Erkeği evlendiğine pişman eden 4 temel davranış vardır" diyerek yeni bir video paylaştı.

Şimdi de Yurtdaş, "Erkeği evlendiğine pişman eden 4 temel davranış vardır" diyerek yeni bir video paylaştı.

Videoda "Aşırı ilgisizlik, eleştirme, dırdır yapma ve şüphe" gibi kavramlara yer verdi.

Videoda "Aşırı ilgisizlik, eleştirme, dırdır yapma ve şüphe" gibi kavramlara yer verdi.

Gelin o anlara beraber bakalım...

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Şimdi de yorumlardan birkaçına beraber göz atalım...👇

Şimdi de yorumlardan birkaçına beraber göz atalım...👇
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