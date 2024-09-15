Psikolojik Danışman Dılzar Yurtdaş, Erkeği Evlendiğine Pişman Eden Dört Davranışı Sıraladı
Psikolojik Danışman Dılzar Yurtdaş, Erkeği Evlendiğine Pişman Eden Dört Davranışı Sıraladı
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Psikolojik danışman Dılzar Yurtdaş, hem YouTube kanalında hem de resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.
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Geçtiğimiz aylarda amacı cinsellik olan erkeği anlamamıza yardımcı olacak bazı tavsiyeler vererek hepimizi aydınlatmıştı.
Şimdi de Yurtdaş, "Erkeği evlendiğine pişman eden 4 temel davranış vardır" diyerek yeni bir video paylaştı.
Videoda "Aşırı ilgisizlik, eleştirme, dırdır yapma ve şüphe" gibi kavramlara yer verdi.
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Şimdi de yorumlardan birkaçına beraber göz atalım...👇
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