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Hayal Kırıklığına Uğradıkları Zamanları Hatırlayarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler

Hayal Kırıklığına Uğradıkları Zamanları Hatırlayarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 11:43

Hayat her ne kadar sandığımızdan daha kısa da olsa zaman zaman hayal kırıklığına uğruyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki her hayal kırıklığında biraz daha olgunlaşsak da o anları hatırladıkça üzülmemek elde değil. Bir kullanıcı, Twitter (X) ahalisine yaşadıkları hayal kırıklıklarını sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcılardan gelen yorumlar ve anılar ise adeta yürekleri dağladı.

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Bir kullanıcı, buram buram hayal kırıklığı, nefret ve acı kokan bir sahneyi paylaşarak diğer kullanıcılardan bu duyguyu "tarif etmesini" istedi.

Kullanıcılar ise birbirinden farklı şeyler anlattı. Buyurun beraber bakalım...👇

Kullanıcılar ise birbirinden farklı şeyler anlattı. Buyurun beraber bakalım...👇
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Sizin hatırladığınız en büyük hayal kırıklığı hangisiydi? Yorumlarda buluşalım!

Sizin hatırladığınız en büyük hayal kırıklığı hangisiydi? Yorumlarda buluşalım!
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