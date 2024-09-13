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Aşk Tesadüfleri Sever: Mezuniyet Fotoğrafında Kocasıyla Karşılaşan Kadın Gözlerden Kalp Fışkırttı

Aşk Tesadüfleri Sever: Mezuniyet Fotoğrafında Kocasıyla Karşılaşan Kadın Gözlerden Kalp Fışkırttı

Tiktok
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 14:55

Aşk tesadüfleri sever. Bazen alın yazımızdaki insanın aslında habersiz bir çekilen fotoğrafta gizlenmiş olabilir. Geçtiğimiz günlerde @sinemre777 isimli bir TikTok kullanıcısı çekildiği mezuniyet fotoğrafında bir ayrıntı fark etti. O anları görenlerin gözlerinden adeta kalp fışkırdı!

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Geçtiğimiz günlerde @sinemre777 isimli bir TikTok kullanıcısı çekildiği mezuniyet fotoğrafında bir ayrıntı fark etti.

Geçtiğimiz günlerde @sinemre777 isimli bir TikTok kullanıcısı çekildiği mezuniyet fotoğrafında bir ayrıntı fark etti.

İleride evleneceği adamla aynı karede paylaştığını fark eden kadın mutluluğuna hakim olamadı.

İleride evleneceği adamla aynı karede paylaştığını fark eden kadın mutluluğuna hakim olamadı.

O tatlı mı tatlı tesadüfe de yorumlar gecikmedi.

O tatlı mı tatlı tesadüfe de yorumlar gecikmedi.

Gelin yorumlara beraber bakalım...👇

Gelin yorumlara beraber bakalım...👇
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