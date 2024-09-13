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Nostalji Koktu Buralar: Bir Zamanların Türk Usulü Barbie'si Fatoş Oyuncaklarının Üretimi Neden Durdu?

Nostalji Koktu Buralar: Bir Zamanların Türk Usulü Barbie'si Fatoş Oyuncaklarının Üretimi Neden Durdu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 13:42

Günümüzde düğün arabalarının süsü olarak gördüğümüz Fatoş oyuncakları, bir dönem Barbie bebeğe bile rakipti. Ne oldu da 90'ların en çok rağbet gören oyuncak markası birden imalatı kesti?

Beraber bakalım...👇

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Bu oyuncaklar size bir yerden tanıdık geliyor mu? Hafiften bir nostalji yaşadığınızı hisseder gibiyiz. Bir zamanlar Barbie'lere rakip olan "Fatoş" bebekler eskiden birçok kişinin gözdesiydi.

Bu oyuncaklar size bir yerden tanıdık geliyor mu? Hafiften bir nostalji yaşadığınızı hisseder gibiyiz. Bir zamanlar Barbie'lere rakip olan "Fatoş" bebekler eskiden birçok kişinin gözdesiydi.

Bir zamanların gözdesi diyoruz ama... Şu an üretilmiyor. Peki bunun sebebi ne?

Bir zamanların gözdesi diyoruz ama... Şu an üretilmiyor. Peki bunun sebebi ne?

Fatoş İnhan, küçük oğluna doğum gününde kedi hediye edildiği için ağlıyor ve İnhan bu duruma epey bi' içerliyor. 1970 yılındaki oyuncak çeşitliliği az olduğu için de çok fazla hediye seçeneği yoktu.

Bu kedi oyuncağı nasıl bir şeydi ki küçücük bir çocuğu ağlatabildi? İnhan, bu olaydan sonra oyuncak üretmeye karar veriyor ve bu oyuncakların tüm çocukları güldürebilmesini amaçlıyor.

Bu kedi oyuncağı nasıl bir şeydi ki küçücük bir çocuğu ağlatabildi? İnhan, bu olaydan sonra oyuncak üretmeye karar veriyor ve bu oyuncakların tüm çocukları güldürebilmesini amaçlıyor.

Hal böyle olunca İnhan, başlıyor oyuncakları dikmeye. Diktiği ilk oyuncağa ise "Tonton" ismini veren İnhan, ufak ve yumuşacık bir ayı ortaya çıkarıyor.

Hal böyle olunca İnhan, başlıyor oyuncakları dikmeye. Diktiği ilk oyuncağa ise "Tonton" ismini veren İnhan, ufak ve yumuşacık bir ayı ortaya çıkarıyor.

Bu ayıcık sonraki oyuncakların da sermayesi niteliğinde oldu. İnhan bu süreçten sonra köpek, kedi, fil ve tavşan gibi birçok oyuncak için kollarını sıvadı.

Tabii bu oyuncakların bir markası yoktu. Eşinin de önerisiyle Fatoş İnhan, bu tasarımlara "Fatoş oyuncakları" adını verdi.

Tabii bu oyuncakların bir markası yoktu. Eşinin de önerisiyle Fatoş İnhan, bu tasarımlara "Fatoş oyuncakları" adını verdi.

1990'lara doğru da bu oyuncak markası en çok rağbet gören marka haline geldi. Hatta o kadar çok rağbet gördü ki Barbie bebeklerin bile lisansını almayı başarmıştı. Barbie'nin Türkiye şubesi 'Lady' isimli bebeği de bizlere tanıtmayı ihmal etmedi.

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Her güzel şeyin bir sonu var tabii. 2001 yılında Fatoş bebeklerin sonu geldi.

Her güzel şeyin bir sonu var tabii. 2001 yılında Fatoş bebeklerin sonu geldi.

Çin'de üretilen oyuncakların ithal edilmesiyle Fatoş bebeklerin pabucu adeta dama atıldı. Fatoş projesi her ne kadar girişim ödülleri alsa da Fatoş oyuncakları bünyesinde çalışan 300 oyuncak üreticisi, imalatanın sonuna geldi.

Buram buram nostalji koktu buralar... Şimdilerde ise Fatoş oyuncaklarını gelin arabalarının ve salon vitrinlerinin süsü olarak görüyoruz.

Buram buram nostalji koktu buralar... Şimdilerde ise Fatoş oyuncaklarını gelin arabalarının ve salon vitrinlerinin süsü olarak görüyoruz.

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