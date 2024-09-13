Nostalji Koktu Buralar: Bir Zamanların Türk Usulü Barbie'si Fatoş Oyuncaklarının Üretimi Neden Durdu?

1990'lara doğru da bu oyuncak markası en çok rağbet gören marka haline geldi. Hatta o kadar çok rağbet gördü ki Barbie bebeklerin bile lisansını almayı başarmıştı. Barbie'nin Türkiye şubesi 'Lady' isimli bebeği de bizlere tanıtmayı ihmal etmedi.