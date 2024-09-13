Nostalji Koktu Buralar: Bir Zamanların Türk Usulü Barbie'si Fatoş Oyuncaklarının Üretimi Neden Durdu?
Nostalji Koktu Buralar: Bir Zamanların Türk Usulü Barbie'si Fatoş Oyuncaklarının Üretimi Neden Durdu?
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Bu oyuncaklar size bir yerden tanıdık geliyor mu? Hafiften bir nostalji yaşadığınızı hisseder gibiyiz. Bir zamanlar Barbie'lere rakip olan "Fatoş" bebekler eskiden birçok kişinin gözdesiydi.
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Bir zamanların gözdesi diyoruz ama... Şu an üretilmiyor. Peki bunun sebebi ne?
Bu kedi oyuncağı nasıl bir şeydi ki küçücük bir çocuğu ağlatabildi? İnhan, bu olaydan sonra oyuncak üretmeye karar veriyor ve bu oyuncakların tüm çocukları güldürebilmesini amaçlıyor.
Hal böyle olunca İnhan, başlıyor oyuncakları dikmeye. Diktiği ilk oyuncağa ise "Tonton" ismini veren İnhan, ufak ve yumuşacık bir ayı ortaya çıkarıyor.
Tabii bu oyuncakların bir markası yoktu. Eşinin de önerisiyle Fatoş İnhan, bu tasarımlara "Fatoş oyuncakları" adını verdi.
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Her güzel şeyin bir sonu var tabii. 2001 yılında Fatoş bebeklerin sonu geldi.
Buram buram nostalji koktu buralar... Şimdilerde ise Fatoş oyuncaklarını gelin arabalarının ve salon vitrinlerinin süsü olarak görüyoruz.
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