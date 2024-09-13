MasterChef'in Şefi Somer Sivrioğlu, Öldürülen Minik Narin İçin Tepki Gösterdi: "Ne Ara Bu Kadar Yozlaştık?"

MasterChef programından tanıdığımız Somer Şef, geçtiğimiz günlerde öldürülen minik Narin için tepki gösterdi. 'Ne çocuğumuz koruyabiliyoruz, ne hayvanımız koruyabiliyoruz. Bu kadar vicdan sahibi, bu kadar güzel bir ülkede bunlar nasıl başımıza geliyor; biz ne yaptık da böyle bir hayatı hak ettik? Çok üzülüyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazin Burada