MasterChef'in Şefi Somer Sivrioğlu, Öldürülen Minik Narin İçin Tepki Gösterdi: "Ne Ara Bu Kadar Yozlaştık?"
MasterChef'in Şefi Somer Sivrioğlu, Öldürülen Minik Narin İçin Tepki Gösterdi: "Ne Ara Bu Kadar Yozlaştık?"
MasterChef programından tanıdığımız Somer Şef, geçtiğimiz günlerde öldürülen minik Narin için tepki gösterdi. 'Ne çocuğumuz koruyabiliyoruz, ne hayvanımız koruyabiliyoruz. Bu kadar vicdan sahibi, bu kadar güzel bir ülkede bunlar nasıl başımıza geliyor; biz ne yaptık da böyle bir hayatı hak ettik? Çok üzülüyorum' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Magazin Burada
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle birlikte tüm Türkiye ayaklandı. 7'den 70'e herkes Narin için yas tuttu.
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Birçok ünlü isim de bu trajik olaya tepki gösterdi, sesini duyurmaya çalıştı. Minik Narin için tepki gösterenler arasında MasterChef'ten tanıdığımız Somer Şef de vardı.
Şef, "Ne çocuğumuz koruyabiliyoruz, ne hayvanımız koruyabiliyoruz. Bu kadar vicdan sahibi, bu kadar güzel bir ülkede bunlar nasıl başımıza geliyor; biz ne yaptık da böyle bir hayatı hak ettik? Çok üzülüyorum" diyerek cümlelerine başladı.
"Biz nasıl bu kadar yozlaştık? Çocukları torbaya koyup atan bir ülkeye dönüştük." diyerek sözlerine devam eden Somer Sivrioğlu'nun o sözleri adeta yürek burktu.
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