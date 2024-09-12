İş Arkadaşından İlginç Bir İltifat Aldığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
İş Arkadaşından İlginç Bir İltifat Aldığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı iş arkadaşından iltifat aldığını dile getirdi. İş arkadaşının kendisine 'Senin gibi bir kadın nasıl yalnız olabilir?' dediğini iddia eden kullanıcıya yorumlar gecikmedi.
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İş yerinde profesyonellik son derece önemli. Sizler de takdir edersiniz ki her yerde olduğu gibi iş yerinde de bazı kurallar var.
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Bir kullanıcı, iş arkadaşından aldığı ilginç bir iltifatı paylaştı. "Senin gibi bir kadın nasıl yalnız olabilir?" diyen iş arkadaşına da sosyal medya kullanıcıları yorumlarını esirgemedi.
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