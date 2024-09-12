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İş Arkadaşından İlginç Bir İltifat Aldığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

İş Arkadaşından İlginç Bir İltifat Aldığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 22:00

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı iş arkadaşından iltifat aldığını dile getirdi. İş arkadaşının kendisine 'Senin gibi bir kadın nasıl yalnız olabilir?' dediğini iddia eden kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

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İş yerinde profesyonellik son derece önemli. Sizler de takdir edersiniz ki her yerde olduğu gibi iş yerinde de bazı kurallar var.

İş yerinde profesyonellik son derece önemli. Sizler de takdir edersiniz ki her yerde olduğu gibi iş yerinde de bazı kurallar var.

Bir kullanıcı, iş arkadaşından aldığı ilginç bir iltifatı paylaştı. "Senin gibi bir kadın nasıl yalnız olabilir?" diyen iş arkadaşına da sosyal medya kullanıcıları yorumlarını esirgemedi.

Bir kullanıcı, iş arkadaşından aldığı ilginç bir iltifatı paylaştı. "Senin gibi bir kadın nasıl yalnız olabilir?" diyen iş arkadaşına da sosyal medya kullanıcıları yorumlarını esirgemedi.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

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