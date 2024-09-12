47 Kiloya "Fazla" Diyen Influencer Zeynep Sürmeli, Twitter Kullanıcılarının Bam Teline Dokundu
47 Kiloya "Fazla" Diyen Influencer Zeynep Sürmeli, Twitter Kullanıcılarının Bam Teline Dokundu
'Zeybik' takma ismiyle de bilinen influencer Zeynep Sürmeli, geçtiğimiz günlerde ınstagram'da kilosu sorulunca ilginç bir cevap verdi. 'En fazla kilomdayım' diyerek '46-47 sularında gittiğini' dile getiren Sürmeli, Twitter kullanıcılarının bam teline dokundu.
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Ürettiği içeriklerle bilinen internet fenomeni Zeynep Sürmeli, ilginç olaylarıyla da gündeme gelip adından söz ettiriyor.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz senelerde Martı'ya arkadaşıyla aynı anda bindiği için ceza yemiş, "Ne çekiyorsunuz, insanlar ceza yiyor burada" diyerek hepimize kahkaha şelalesinden bir yudum aldırmıştı (!)
"Zeybik" ismiyle de bilinen Sürmeli'nin "aksiyon" dolu hayatı şöyle dursun, bu sefer de kendi kilosuyla alakalı yaptığı bir yorum gündem oldu.
Kendisine kaç kilo olduğu sorulduğunda "Uzun süredir olduğum en fazla kilomdayım. 46-47 sularında gidip geliyorum" deyince olanlar oldu.
Kullanıcılar bu kilo isyanına ne demiş, gelin beraber bakalım...👇
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