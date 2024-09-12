47 Kiloya "Fazla" Diyen Influencer Zeynep Sürmeli, Twitter Kullanıcılarının Bam Teline Dokundu

'Zeybik' takma ismiyle de bilinen influencer Zeynep Sürmeli, geçtiğimiz günlerde ınstagram'da kilosu sorulunca ilginç bir cevap verdi. 'En fazla kilomdayım' diyerek '46-47 sularında gittiğini' dile getiren Sürmeli, Twitter kullanıcılarının bam teline dokundu.

İşte detaylar...👇