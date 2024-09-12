Albino Hastası Hayvanların Gözlerinin Neden Kırmızı Olduğunu Merak Etmiş miydiniz?
Albino Hastası Hayvanların Gözlerinin Neden Kırmızı Olduğunu Merak Etmiş miydiniz?
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/why...
Melanin hormonu eksikliğinden kaynaklandığı için saçlarda ve ciltte solukluğa neden olan albino hastalığına (Albinizm) hepimiz aşinayız. Bu durum hayvanlar aleminde de görülüyor. Peki albino hastalığına sahip hayvanların gözleri neden kırmızıdır? Bunun sebebi pigment eksikliğinden çok daha fazlası.
Açıkladık...
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Bazı albino rahatsızlığına sahip hayvanların kırmızı göze sahip olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Albino hayvanlarında melanin pigmenti olmadığı için tüyleri ve ciltleri soluktur. Peki gözleri neden kırmızı?
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Albino hayvanların gözlerinde "kırmızı pigment" olduğu büyük bir yanılgıdır. Kırmızı rengin asıl sebebi bu pigmentin varlığı değil eksikliğidir.
"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Albino hayvanlarda iris ve retina şeffaftır ya da kan damarları görünecek kadar az renklidir.
Bu albino hastalığının doğal bir sonucudur. Bu genetik mutasyon, vücudun renklenmesini sağlayan melanin hormonunu üretilmesini engeller.
Hayvanların aksine, albino insanlar göz renginde farklı varyasyonlara sahip olma eğilimindedir.
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Albino hayvanlar da vahşi doğada benzersiz sorunlarla karşı karşıyadır.
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