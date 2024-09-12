Albino Hastası Hayvanların Gözlerinin Neden Kırmızı Olduğunu Merak Etmiş miydiniz?

Melanin hormonu eksikliğinden kaynaklandığı için saçlarda ve ciltte solukluğa neden olan albino hastalığına (Albinizm) hepimiz aşinayız. Bu durum hayvanlar aleminde de görülüyor. Peki albino hastalığına sahip hayvanların gözleri neden kırmızıdır? Bunun sebebi pigment eksikliğinden çok daha fazlası.

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