Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Albino Hastası Hayvanların Gözlerinin Neden Kırmızı Olduğunu Merak Etmiş miydiniz?

Albino Hastası Hayvanların Gözlerinin Neden Kırmızı Olduğunu Merak Etmiş miydiniz?

Hayvanlar Alemi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 17:19

Melanin hormonu eksikliğinden kaynaklandığı için saçlarda ve ciltte solukluğa neden olan albino hastalığına (Albinizm) hepimiz aşinayız. Bu durum hayvanlar aleminde de görülüyor. Peki albino hastalığına sahip hayvanların gözleri neden kırmızıdır? Bunun sebebi pigment eksikliğinden çok daha fazlası.

Açıkladık...

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/why...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bazı albino rahatsızlığına sahip hayvanların kırmızı göze sahip olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Albino hayvanlarında melanin pigmenti olmadığı için tüyleri ve ciltleri soluktur. Peki gözleri neden kırmızı?

Bazı albino rahatsızlığına sahip hayvanların kırmızı göze sahip olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Albino hayvanlarında melanin pigmenti olmadığı için tüyleri ve ciltleri soluktur. Peki gözleri neden kırmızı?

Albino hayvanların gözlerinde "kırmızı pigment" olduğu büyük bir yanılgıdır. Kırmızı rengin asıl sebebi bu pigmentin varlığı değil eksikliğidir.

Albino hayvanların gözlerinde "kırmızı pigment" olduğu büyük bir yanılgıdır. Kırmızı rengin asıl sebebi bu pigmentin varlığı değil eksikliğidir.

"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Albino hayvanlarda iris ve retina şeffaftır ya da kan damarları görünecek kadar az renklidir.

"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Albino hayvanlarda iris ve retina şeffaftır ya da kan damarları görünecek kadar az renklidir.

Bu kırmızı rengin sebebi aslında kan damarlarının görünmesi diyebiliriz.

Bu albino hastalığının doğal bir sonucudur. Bu genetik mutasyon, vücudun renklenmesini sağlayan melanin hormonunu üretilmesini engeller.

Bu albino hastalığının doğal bir sonucudur. Bu genetik mutasyon, vücudun renklenmesini sağlayan melanin hormonunu üretilmesini engeller.

Yani anlayacağınız, melanosit hücreleri melanini dermal ve oküler dokular aracılığıyla sentezleyemez veya dağıtamaz. Bu durum, etkilenen bir numunenin aynı türün diğerlerine kıyasla çok soluk görünmesine neden olur.

Hayvanların aksine, albino insanlar göz renginde farklı varyasyonlara sahip olma eğilimindedir.

Hayvanların aksine, albino insanlar göz renginde farklı varyasyonlara sahip olma eğilimindedir.

Tipik olarak mavi renge sahip olsalar da albinizmli bazı kişilerin gözleri de açık gri, mor veya kahverengi olabilir. Pigmentasyon eksikliği kan damarlarını daha görünür hale getirdiğinden, ışık gözlerinin arkasından yansıdığında gözleri kırmızı veya pembe görünebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Albino hayvanlar da vahşi doğada benzersiz sorunlarla karşı karşıyadır.

Albino hayvanlar da vahşi doğada benzersiz sorunlarla karşı karşıyadır.

Bu sorunlardan en öne çıkanı türlerinin diğer üyelerine kıyasla renklenmelerindeki belirgin farklarıdır. Bunun sonucunda, avcıların çoğunun albino hayvanları tespit etme olasılıkları çok daha yüksektir.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın