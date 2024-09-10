Fişleri Prizden Çektikten Sonra Tekrar Takmadan Önce Neden 30 Saniye Beklemek Gerekir?

Pasif elemanlar ise hazır bir devreden akan akımı düzenler. Yani kendi akımlarını üretmezler. Kapasitörler ise düzensiz voltajlar ya da güç dengesizlikleri nedeniyle cihazların kısa devre yapmasını ve zarar görmesini engelliyor. Fişi çektikten sonra 30 saniye civarı beklememizin sebebi kapasitörlerdir.