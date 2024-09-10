Fişleri Prizden Çektikten Sonra Tekrar Takmadan Önce Neden 30 Saniye Beklemek Gerekir?
Fişleri Prizden Çektikten Sonra Tekrar Takmadan Önce Neden 30 Saniye Beklemek Gerekir?
Elektrikli bir aletin fişini çıkarttıktan sonra başka bir fiş takacağımız zaman beklememiz öneriliyor. Peki bunun sebebi ne? Arkasındaki sebep aslında son derece mantıklı!
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Elektrikli bir aletin fişini çıkarttıktan sonra başka bir fiş takacağımız zaman beklememiz öneriliyor. Peki bunun sebebi ne?
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Şimdi şöyle düşünün, bilgisayarınız çalışmayı durdurdu ve kapatamıyorsunuz. Bu durumda ilk düşüneceğiniz şey fişi çıkarıp takmak olacak. Fakat tekrar takmadan önce 30 ila 40 saniye beklemek gerekiyor.
1908 yılında üretilen ekmek kızartma makineleri, bu şekilde görünüyordu. Direnç tellerine dokunulduğu anda eli yakmaya başlıyordu.
Bu 30 saniye kuralı günümüzde hala tavsiye ediliyor. Sebebini kısaca anlatmak gerekirse elektrik devresi aktif ve pasif elemanlardan oluşuyor. Aktif elemanlar hücreye elektrik veriyor.
Fişi çektikten sonra cihazda hala elektrik yükü kalmış olabilir. Fişi hemen yeniden takmak, bu yüklerin aniden devreye girmesine ve elektrik çarpması veya cihaza fazla yük binmesi gibi risklere yol açabilir.
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6 sn o. 30 değil.