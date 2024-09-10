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Fişleri Prizden Çektikten Sonra Tekrar Takmadan Önce Neden 30 Saniye Beklemek Gerekir?

Fişleri Prizden Çektikten Sonra Tekrar Takmadan Önce Neden 30 Saniye Beklemek Gerekir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 20:58

Elektrikli bir aletin fişini çıkarttıktan sonra başka bir fiş takacağımız zaman beklememiz öneriliyor. Peki bunun sebebi ne? Arkasındaki sebep aslında son derece mantıklı!

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Elektrikli bir aletin fişini çıkarttıktan sonra başka bir fiş takacağımız zaman beklememiz öneriliyor. Peki bunun sebebi ne?

Elektrikli bir aletin fişini çıkarttıktan sonra başka bir fiş takacağımız zaman beklememiz öneriliyor. Peki bunun sebebi ne?

Şimdi şöyle düşünün, bilgisayarınız çalışmayı durdurdu ve kapatamıyorsunuz. Bu durumda ilk düşüneceğiniz şey fişi çıkarıp takmak olacak. Fakat tekrar takmadan önce 30 ila 40 saniye beklemek gerekiyor.

Şimdi şöyle düşünün, bilgisayarınız çalışmayı durdurdu ve kapatamıyorsunuz. Bu durumda ilk düşüneceğiniz şey fişi çıkarıp takmak olacak. Fakat tekrar takmadan önce 30 ila 40 saniye beklemek gerekiyor.

1908 yılında üretilen ekmek kızartma makineleri, bu şekilde görünüyordu. Direnç tellerine dokunulduğu anda eli yakmaya başlıyordu.

1908 yılında üretilen ekmek kızartma makineleri, bu şekilde görünüyordu. Direnç tellerine dokunulduğu anda eli yakmaya başlıyordu.

Bu nedenle üretici firma, kırmızı rengin normale dönmesini ve makinenin soğumasını öneriyordu. Bu soğuma süresi ise yaklaşık olarak 30 saniye civarı.

Bu 30 saniye kuralı günümüzde hala tavsiye ediliyor. Sebebini kısaca anlatmak gerekirse elektrik devresi aktif ve pasif elemanlardan oluşuyor. Aktif elemanlar hücreye elektrik veriyor.

Bu 30 saniye kuralı günümüzde hala tavsiye ediliyor. Sebebini kısaca anlatmak gerekirse elektrik devresi aktif ve pasif elemanlardan oluşuyor. Aktif elemanlar hücreye elektrik veriyor.

Pasif elemanlar ise hazır bir devreden akan akımı düzenler. Yani kendi akımlarını üretmezler. Kapasitörler ise düzensiz voltajlar ya da güç dengesizlikleri nedeniyle cihazların kısa devre yapmasını ve zarar görmesini engelliyor. Fişi çektikten sonra 30 saniye civarı beklememizin sebebi kapasitörlerdir.

Fişi çektikten sonra cihazda hala elektrik yükü kalmış olabilir. Fişi hemen yeniden takmak, bu yüklerin aniden devreye girmesine ve elektrik çarpması veya cihaza fazla yük binmesi gibi risklere yol açabilir.

Fişi çektikten sonra cihazda hala elektrik yükü kalmış olabilir. Fişi hemen yeniden takmak, bu yüklerin aniden devreye girmesine ve elektrik çarpması veya cihaza fazla yük binmesi gibi risklere yol açabilir.

Bu durum hem kullanıcıya hem de cihaza zarar verebilir. Bu yüzden, fişi çektikten sonra yaklaşık 30 saniye beklemek gerekir. Bu süre zarfında kapasitörlerdeki elektrik yükleri tamamen boşalır ve cihaz güvenli bir şekilde çalışır.

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Arc noise

6 sn o. 30 değil.