Resmi Gazete'de Yayımlandı: 3 Meslek Resmi Olarak Tescillendi

“Batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı; iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite ve görev talimatlarına göre çalışma alanı temizliği, kontrollerini ve hazırlık işlemlerini yapan, elektrikli ve hibrit araçların servis alanına çekilmesi, bakım ve onarım işlemleri ile bataryanın şarj edilmesi işlemlerini yürüten ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.. Tehlikeli gerilim kaynaklı arızası olmayan elektrikli ve hibrit araçların temel bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiren kişidir.”