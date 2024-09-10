Resmi Gazete'de Yayımlandı: 3 Meslek Resmi Olarak Tescillendi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 3 Meslek Resmi Olarak Tescillendi
Resmi Gazete'de yayımlanan yazıya göre üç meslek resmi olarak tescillendi. Bu meslekler arasında anketörlük, yönetici danışmanlığı ve batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı mesleği resmi statü kazandı.
İşte detaylar...👇
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Son yıllarda artan hibrit araba sayısı, yeni bir meslek dalının rağbet görmesini de beraberinde getirdi.
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Ulusal Meslek Standartları tebliğinin değiştirilmesiyle birlikte “batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı” mesleği resmileşti.
Murat Kaya'nın haberine göre elektrikli ve hibrit araçların satış rekorları kırması, bakım ve onarım hizmet ihtiyacını da beraberinde getirdi.
Resmi Gazete’deki tebliğe göre, elektrikli ve hibrit araçların bakımı, tamiri ve servisi için artık “Batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı” görev alacak. Bu resmi isim Türkiye’de yeni bir meslek dalı olarak kayıtlara geçti.
Meslek tanımı ise şu şekilde👇
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Resmileşen yeni meslekler arasında anketörlük de var.
Türkiye’de birçok insanın ifa ettiği yönetim danışmanlığı işi için de, “yönetim danışmanı” mesleği resmileşti.
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