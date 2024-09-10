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Resmi Gazete'de Yayımlandı: 3 Meslek Resmi Olarak Tescillendi

Resmi Gazete'de Yayımlandı: 3 Meslek Resmi Olarak Tescillendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 17:35

Resmi Gazete'de yayımlanan yazıya göre üç meslek resmi olarak tescillendi. Bu meslekler arasında anketörlük, yönetici danışmanlığı ve batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı mesleği resmi statü kazandı.

İşte detaylar...👇

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Son yıllarda artan hibrit araba sayısı, yeni bir meslek dalının rağbet görmesini de beraberinde getirdi.

Son yıllarda artan hibrit araba sayısı, yeni bir meslek dalının rağbet görmesini de beraberinde getirdi.

Ulusal Meslek Standartları tebliğinin değiştirilmesiyle birlikte “batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı” mesleği resmileşti.

Ulusal Meslek Standartları tebliğinin değiştirilmesiyle birlikte “batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı” mesleği resmileşti.

Resmileşen diğer meslekler arasında 'anketör' ve 'yönetim danışmanı' da var.

Murat Kaya'nın haberine göre elektrikli ve hibrit araçların satış rekorları kırması, bakım ve onarım hizmet ihtiyacını da beraberinde getirdi.

Murat Kaya'nın haberine göre elektrikli ve hibrit araçların satış rekorları kırması, bakım ve onarım hizmet ihtiyacını da beraberinde getirdi.

Bu nedenle de Resmi Gazete'de bu meslek tescillendi. 2016 yılından bu yana güncellenmeyen tebliğe göre bu meslek günümüzde resmileşmiş en taze mesleklerden bir tanesi.

Resmi Gazete’deki tebliğe göre, elektrikli ve hibrit araçların bakımı, tamiri ve servisi için artık “Batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı” görev alacak. Bu resmi isim Türkiye’de yeni bir meslek dalı olarak kayıtlara geçti.

Resmi Gazete’deki tebliğe göre, elektrikli ve hibrit araçların bakımı, tamiri ve servisi için artık “Batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı” görev alacak. Bu resmi isim Türkiye’de yeni bir meslek dalı olarak kayıtlara geçti.

Bu standardı Sakarya Üniversitesi’nin hazırladığı belirtilen değişiklikte, güncelleyenin İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, doğrulayanın da MYK Otomotiv Sektör Komitesi olduğu dile getirildi.

Meslek tanımı ise şu şekilde👇

“Batarya elektrikli ve hibrit araç bakım ve onarımcısı; iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite ve görev talimatlarına göre çalışma alanı temizliği, kontrollerini ve hazırlık işlemlerini yapan, elektrikli ve hibrit araçların servis alanına çekilmesi, bakım ve onarım işlemleri ile bataryanın şarj edilmesi işlemlerini yürüten ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.. Tehlikeli gerilim kaynaklı arızası olmayan elektrikli ve hibrit araçların temel bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiren kişidir.”

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Resmileşen yeni meslekler arasında anketörlük de var.

Resmileşen yeni meslekler arasında anketörlük de var.

Özellikle seçimlerde sıklıkla gündeme gelen kamuoyu anketleri için sahada görev alanları ve araştırma yapmak için iletişim kanallarıyla sorulara cevap alanları tanımlayan “anketör” mesleği, resmi olarak tanınır hale geldi.

Türkiye’de birçok insanın ifa ettiği yönetim danışmanlığı işi için de, “yönetim danışmanı” mesleği resmileşti.

Türkiye’de birçok insanın ifa ettiği yönetim danışmanlığı işi için de, “yönetim danışmanı” mesleği resmileşti.

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