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Apple Lansmanı Gerçekleştirildi: Airpods'tan Yeni iPhone Ailesine Kadar Bilmeniz Gerekenler

Apple Lansmanı Gerçekleştirildi: Airpods'tan Yeni iPhone Ailesine Kadar Bilmeniz Gerekenler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 22:48

Apple lansmanı bugün gerçekleştirildi. iPhone'dan Airpods'a kadar birbirinden farklı yeni ürünler tanıtıldı. Peki lansmanda tanıtılan ürünler hangileri? Fiyatları ne kadar?

İşte detaylar!

Kaynak: WEBTEKNO

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Apple Event bugün gerçekleştirildi. Airpods'tan yeni iPhone serisine kadar birçok ürün tanıtıldı.

Apple Event bugün gerçekleştirildi. Airpods'tan yeni iPhone serisine kadar birçok ürün tanıtıldı.

Lansman'ta Tim Cook, "Bugün iPhone, Apple Watch ve AirPods hakkında konuşacağız." demişti.

Lansman'ta Tim Cook, "Bugün iPhone, Apple Watch ve AirPods hakkında konuşacağız." demişti.

Tanıtılan ürünlerin arasında Apple Series 10 da vardı.

Tanıtılan ürünlerin arasında Apple Series 10 da vardı.

Şimdiye kadarki en ince ve en büyük ekrana sahip Watch'un renkleri👇

Şimdiye kadarki en ince ve en büyük ekrana sahip Watch'un renkleri👇

Watch Series 10, Titanyum ile gelecek.

Watch Series 10, Titanyum ile gelecek.
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Ayrıca 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.

Ayrıca 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.

Fiyatı ise👇

Fiyatı ise👇

Tüm özellikleri:

Tüm özellikleri:

Watch demişken Apple Ultra 2 artık yeni "Saten Siyah" rengiyle de satılacak.

Watch demişken Apple Ultra 2 artık yeni "Saten Siyah" rengiyle de satılacak.

Özellikleri ise çarpıcı👇

Özellikleri ise çarpıcı👇
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AirPods 4 de tanıtılan ürünler arasındaydı.

AirPods 4 de tanıtılan ürünler arasındaydı.

AirPods 4, "Aktif Gürültü Engelleme" özelliğine sahip başka bir modeliyle de satışa sunulacak.

AirPods 4, "Aktif Gürültü Engelleme" özelliğine sahip başka bir modeliyle de satışa sunulacak.

Renkleri ve fiyatı👇

Renkleri ve fiyatı👇

iPhone 16 da yeni özellikleriyle kendine hayran bıraktı.

iPhone 16 da yeni özellikleriyle kendine hayran bıraktı.

iPhone 16 Pro yeni kamera sistemiyle dikkat çekti.

iPhone 16 Pro yeni kamera sistemiyle dikkat çekti.
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Artık 4k 120 FPS video kaydedilebilecek.

Artık 4k 120 FPS video kaydedilebilecek.

Tüm özellikleri:

Tüm özellikleri:

En pahalı iPhone 16 modeli ise neredeyse 120 bin lira!

En pahalı iPhone 16 modeli ise neredeyse 120 bin lira!
twitter.com

Ayrıca iOS 18, 16 Eylül'de kullanıcılara sunulacak.

Ayrıca iOS 18, 16 Eylül'de kullanıcılara sunulacak.
twitter.com

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