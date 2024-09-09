Apple Lansmanı Gerçekleştirildi: Airpods'tan Yeni iPhone Ailesine Kadar Bilmeniz Gerekenler
Apple Lansmanı Gerçekleştirildi: Airpods'tan Yeni iPhone Ailesine Kadar Bilmeniz Gerekenler
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Apple Event bugün gerçekleştirildi. Airpods'tan yeni iPhone serisine kadar birçok ürün tanıtıldı.
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Lansman'ta Tim Cook, "Bugün iPhone, Apple Watch ve AirPods hakkında konuşacağız." demişti.
Tanıtılan ürünlerin arasında Apple Series 10 da vardı.
Şimdiye kadarki en ince ve en büyük ekrana sahip Watch'un renkleri👇
Watch Series 10, Titanyum ile gelecek.
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Ayrıca 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.
Fiyatı ise👇
Tüm özellikleri:
Watch demişken Apple Ultra 2 artık yeni "Saten Siyah" rengiyle de satılacak.
Özellikleri ise çarpıcı👇
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AirPods 4 de tanıtılan ürünler arasındaydı.
AirPods 4, "Aktif Gürültü Engelleme" özelliğine sahip başka bir modeliyle de satışa sunulacak.
Renkleri ve fiyatı👇
iPhone 16 da yeni özellikleriyle kendine hayran bıraktı.
iPhone 16 Pro yeni kamera sistemiyle dikkat çekti.
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Artık 4k 120 FPS video kaydedilebilecek.
Tüm özellikleri:
En pahalı iPhone 16 modeli ise neredeyse 120 bin lira!
Ayrıca iOS 18, 16 Eylül'de kullanıcılara sunulacak.
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