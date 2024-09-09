Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları: "Ordumuz ve Gazi Mustafa Kemal'in Yıpratılmasına Müsaade Etmeyiz"

Tüm bu kazanımlar, ülkemizi ilk defa orta üst gelir grubundan üst gelir grubuna çıkaracaktır. Geçen yıl yüzde 5,1 büyüdük, milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı. Bu yılı yüzde 3,5'lik büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Biz gücünü genç dinamik ve kaliteli insan kaynağından alan bir ülkeyiz. İkinci çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye çıkardık. İhracatta çok iyi bir ritim yakaladık. 2023'te 256 milyar dolarla rekor kırdı. Güçlü performansı 2024'te de sürdürüyoruz. Ağustos ayı ihracat 22,1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımız 2024'ün 8 ayında yüzde 33,6 oranında azaldı. Cari açık haziranda 25 milyar doların altına indi. Yüksek katma değerli üretim yatırımlarıyla cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız. Türkiye ekonomisi bu süreçte daha da güçlenerek çıkacak. Vatandaşlarımdan daha kendi meselelerini çözemeyen kifayetsizlere kulak asmamalarını rica ediyorum.