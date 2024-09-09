Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları: "Ordumuz ve Gazi Mustafa Kemal'in Yıpratılmasına Müsaade Etmeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları: "Ordumuz ve Gazi Mustafa Kemal'in Yıpratılmasına Müsaade Etmeyiz"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...👇
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalarda bulundu.
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3 saat 45 dakika süren toplantıda Cumhurbaşkanı, sözlerine şu şekilde başladı:
"Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz"
Sivil anayasa da değinilen konuların arasındaydı:
Türkiye-Mısır İlişkisi
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"Sorumluların en ağır cezaya çarptırılması için konunun takipçisi olacağım"
"Kırılganlığı azalttık"
"Güçlü performansı 2024'te sürdürüyoruz"
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