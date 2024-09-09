Narin'in Akrabası Olduğunu İddia Eden Twitter Kullanıcısı Narin'in Kuzenine Ne Olduğunu Anlattı

19 gün süren arama çalışmalarının ardından bir dere kenarında cansız bedenine rastlanan Narin Güran'ın ailesi ve yaşadığı köy pek çok kişiyi şüpheye düşürdü. Akrabaların çelişkili ifadeleri, amcanın suç ortağıyla olan ilişkisi, Narin'in annesinin amcasıyla ilişkisi olduğu iddiaları gözleri Güran ailesi ve Tavşantepe köyüne çevirdi. Aile üyelerinden birinin trajik ölümü de çok konuşuldu.