Narin'in Akrabası Olduğunu İddia Eden Twitter Kullanıcısı Narin'in Kuzenine Ne Olduğunu Anlattı
Narin'in Akrabası Olduğunu İddia Eden Twitter Kullanıcısı Narin'in Kuzenine Ne Olduğunu Anlattı
19 gün süren arama çalışmalarının ardından bir dere kenarında cansız bedenine rastlanan Narin Güran'ın ailesi ve yaşadığı köy pek çok kişiyi şüpheye düşürdü. Akrabaların çelişkili ifadeleri, amcanın suç ortağıyla olan ilişkisi, Narin'in annesinin amcasıyla ilişkisi olduğu iddiaları gözleri Güran ailesi ve Tavşantepe köyüne çevirdi. Aile üyelerinden birinin trajik ölümü de çok konuşuldu.
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Sevgi Uyar isimli kullanıcı da Pınar BK'nın iddialarına benzer bir şekilde Narin'in ablasının 7 yaşındayken öldürüldüğünü öne sürdü. Bir de kuzen detayı vardı ki aynı iddialara göre Narin'in kuzeni 17 yaşındayken bir Kurban Bayramı'nda hayatına son vermişti.
Başka bir kullanıcı ise bu paylaşıma alıntı yaparak akrabaları ve köylüleri olduğunu öne sürdü. Kuzenin psikolojik ve fiziksel şiddete dayanamayıp intihar ettiğini iddia etti.
Üç ay bile içeride kalmayan baba şiddete devam etti.
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