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Narin'in Akrabası Olduğunu İddia Eden Twitter Kullanıcısı Narin'in Kuzenine Ne Olduğunu Anlattı

Narin'in Akrabası Olduğunu İddia Eden Twitter Kullanıcısı Narin'in Kuzenine Ne Olduğunu Anlattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.09.2024 - 19:02

19 gün süren arama çalışmalarının ardından bir dere kenarında cansız bedenine rastlanan Narin Güran'ın ailesi ve yaşadığı köy pek çok kişiyi şüpheye düşürdü. Akrabaların çelişkili ifadeleri, amcanın suç ortağıyla olan ilişkisi, Narin'in annesinin amcasıyla ilişkisi olduğu iddiaları gözleri Güran ailesi ve Tavşantepe köyüne çevirdi. Aile üyelerinden birinin trajik ölümü de çok konuşuldu.

Aramaların 9. gününde Pınar BK isimli bir yayıncı Narin'in engelli bir ablası olduğunu ve küçük yaşta merdivenden düşerek öldüğünü iddia etmiş. Bu iddia ses getirmişti.

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Sevgi Uyar isimli kullanıcı da Pınar BK'nın iddialarına benzer bir şekilde Narin'in ablasının 7 yaşındayken öldürüldüğünü öne sürdü. Bir de kuzen detayı vardı ki aynı iddialara göre Narin'in kuzeni 17 yaşındayken bir Kurban Bayramı'nda hayatına son vermişti.

Sevgi Uyar isimli kullanıcı da Pınar BK'nın iddialarına benzer bir şekilde Narin'in ablasının 7 yaşındayken öldürüldüğünü öne sürdü. Bir de kuzen detayı vardı ki aynı iddialara göre Narin'in kuzeni 17 yaşındayken bir Kurban Bayramı'nda hayatına son vermişti.
twitter.com

Başka bir kullanıcı ise bu paylaşıma alıntı yaparak akrabaları ve köylüleri olduğunu öne sürdü. Kuzenin psikolojik ve fiziksel şiddete dayanamayıp intihar ettiğini iddia etti.

Başka bir kullanıcı ise bu paylaşıma alıntı yaparak akrabaları ve köylüleri olduğunu öne sürdü. Kuzenin psikolojik ve fiziksel şiddete dayanamayıp intihar ettiğini iddia etti.

Üç ay bile içeride kalmayan baba şiddete devam etti.

Üç ay bile içeride kalmayan baba şiddete devam etti.

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