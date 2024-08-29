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Narin'in Engelli Ablasının Merdivenden Düşerek Öldüğü İddia Edildi

Narin'in Engelli Ablasının Merdivenden Düşerek Öldüğü İddia Edildi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.08.2024 - 12:59

Diyarbakır'da 9 gündür kayıp olduğu belirtilen Narin Güran için arama çalışmaları tüm titizliğiyle devam ederken

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Pınar BK isimli yayıncı Çağla Tuğaltay dosyasını tekrar açarak ses getirmişti.

Pınar BK isimli yayıncı Çağla Tuğaltay dosyasını tekrar açarak ses getirmişti.

Aynı isim Narin Güran hakkında da ortaya bir iddia attı. İddiaya göre ailedeki diğer kız çocuğu da engelliydi ve çocuk yaşta merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

Aynı isim Narin Güran hakkında da ortaya bir iddia attı. İddiaya göre ailedeki diğer kız çocuğu da engelliydi ve çocuk yaşta merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

Pınar BK'nın iddiaları şöyle 👇

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