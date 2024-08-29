Narin'in Engelli Ablasının Merdivenden Düşerek Öldüğü İddia Edildi
Narin'in Engelli Ablasının Merdivenden Düşerek Öldüğü İddia Edildi
Diyarbakır'da 9 gündür kayıp olduğu belirtilen Narin Güran için arama çalışmaları tüm titizliğiyle devam ederken
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Pınar BK isimli yayıncı Çağla Tuğaltay dosyasını tekrar açarak ses getirmişti.
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Aynı isim Narin Güran hakkında da ortaya bir iddia attı. İddiaya göre ailedeki diğer kız çocuğu da engelliydi ve çocuk yaşta merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
Pınar BK'nın iddiaları şöyle 👇
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