Umut Veren İddia: Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Hayatta Olduğu ve Yerinin Belli Olduğu İddia Edildi
Umut Veren İddia: Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Hayatta Olduğu ve Yerinin Belli Olduğu İddia Edildi
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili umut verici yeni bir iddia gündeme geldi. Narin hayatta!
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Türkiye tek yürek olmuş şekilde Diyarbakır'da 8 gün önce kaybolan Narin'i arıyor. Emniyet güçlerinin teyakkuza geçtiği olayda, her geçen saat 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Arama çalışmaları kapsamında bugün 1 kişinin gözaltına alındığı haberi gelmiş, Didem Arslan gözaltına alınan kişinin abi Enes olduğunu açıklamıştı. Enes Güran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Bir başka umut verici gelişme ise TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan tarafından paylaşıldı.
Atılgan, Narin'in bir aile bireyinin yanında olduğunu ve hayatta olduğunu şu sözlerle iddia etti 👇
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