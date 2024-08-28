Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Umut Veren İddia: Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Hayatta Olduğu ve Yerinin Belli Olduğu İddia Edildi

Umut Veren İddia: Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Hayatta Olduğu ve Yerinin Belli Olduğu İddia Edildi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
28.08.2024 - 17:37 Son Güncelleme: 28.08.2024 - 17:40

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili umut verici yeni bir iddia gündeme geldi. Narin hayatta!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye tek yürek olmuş şekilde Diyarbakır'da 8 gün önce kaybolan Narin'i arıyor. Emniyet güçlerinin teyakkuza geçtiği olayda, her geçen saat 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye tek yürek olmuş şekilde Diyarbakır'da 8 gün önce kaybolan Narin'i arıyor. Emniyet güçlerinin teyakkuza geçtiği olayda, her geçen saat 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Arama çalışmaları kapsamında bugün 1 kişinin gözaltına alındığı haberi gelmiş, Didem Arslan gözaltına alınan kişinin abi Enes olduğunu açıklamıştı. Enes Güran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Arama çalışmaları kapsamında bugün 1 kişinin gözaltına alındığı haberi gelmiş, Didem Arslan gözaltına alınan kişinin abi Enes olduğunu açıklamıştı. Enes Güran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bir başka umut verici gelişme ise TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan tarafından paylaşıldı.

Bir başka umut verici gelişme ise TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan tarafından paylaşıldı.

Atılgan, Narin'in bir aile bireyinin yanında olduğunu ve hayatta olduğunu şu sözlerle iddia etti 👇

Atılgan, Narin'in bir aile bireyinin yanında olduğunu ve hayatta olduğunu şu sözlerle iddia etti 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
27
7
6
4
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın