Abisinin Kolunda Isırık İzi Çıkmıştı Ahbaplar Araştırdı: Haluk Levent, Kayıp Narin'in Ailesi Hakkında Konuştu!

Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran vakasını yakından takip eden Haluk Levent, Ahbapların Narin'in ailesini araştırdığını duyurdu. Amcayla ailenin ilişkilerinin karışık olduğunu belirten Levent, 'Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler var.' dedi.