Abisinin Kolunda Isırık İzi Çıkmıştı Ahbaplar Araştırdı: Haluk Levent, Kayıp Narin'in Ailesi Hakkında Konuştu!
Abisinin Kolunda Isırık İzi Çıkmıştı Ahbaplar Araştırdı: Haluk Levent, Kayıp Narin'in Ailesi Hakkında Konuştu!
Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran vakasını yakından takip eden Haluk Levent, Ahbapların Narin'in ailesini araştırdığını duyurdu. Amcayla ailenin ilişkilerinin karışık olduğunu belirten Levent, 'Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler var.' dedi.
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Ülkenin gündeminde günlerdir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki minik Narin Güran var.
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Sabah saatlerinde evine yaklaşık 20 metre mesafede tespit edilen kan lekelerinin ve bölgede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Ardından, son görüntülerinde 4 arkadaşıyla birlikte yürüyen Narin'in arkadaşlarına son sözlerinin ne olduğu sorulmuştu.
Tüyleri ürperten detay ise Narin'in abisinin kolunda ısırık izleri çıkması üzerine gözaltına alınması olmuştu. Enes Güran, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı fakat konu Adli Tıp’a intikal etti.
Tüm Türkiye Narin'den gelecek haberi beklerken, Haluk Levent Ahbapların Narin'in ailesini araştırdığını duyurdu.
Narin'in abisinin kolundaki ısırık izleriyle ilgili Adli Tıp'tan sonuç beklendiğini belirten Haluk Levent, amcayla ailenin ilişkilerinin karışık olduğunu vurguladı ve "Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler mevcut." açıklamasında bulundu...
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