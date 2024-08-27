Adı Boşuna İbrahim Değilmiş: İkizlerini Gururla Anlatan İdo ve Yasemin Tatlıses'ten İbrahim Ayel İtirafı!
Adı Boşuna İbrahim Değilmiş: İkizlerini Gururla Anlatan İdo ve Yasemin Tatlıses'ten İbrahim Ayel İtirafı!
Saba Tümer'le 'Bu Yaz'' programının ilk konuğu olan Yasemin ve İdo Tatlıses, ikizleri İbrahim Ayel'in adının boşuna İbrahim olmadığını açıkladı!
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2017 yılında evlenen İdo ve Yasemin Tatlıses, o zamandan beri magazinin en merakla takip edilen çiftlerinden biri biliyorsunuz.
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Evliliklerinin ikinci senesinde ikiz erkek bebekler beklediklerini duyuran çift, 22 Ocak'ta oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı hatırlarsanız.
İkizlerle birkaç ay önce tanıştık! Ve gördüğümüz andan itibaren de hem tatlılıklarına hem de şaşkınlıklarına eridik!
Yasemin Tatlıses'in düzenli paylaşımları sağ olsun, şimdilerde ikizleri hemen hemen her gün görüyoruz, büyümelerine de şahitlik ediyoruz!
Bu sefer de gündemimizden taze anne babadan gelen "İbrahim Ayel" itirafı var! Geçtiğimiz saatlerde Saba Tümer ile "Bu Yaz" programına konuk olan Yasemin ve İdo Tatlıses, gözlerinin içi parlayarak ikizlerini anlattı!
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İbrahim Ayel ile ilgili verdikleri detaylar ise kahkaha attırdı! Konuya "gülmeyen hangisi sorsanıza bir" diyerek giriş yapan İdo Tatlıses, "İbrahim Ayel her şeye gülmüyor çok enteresan. Yani babamın bebek hali hareketleri falan. İstemediği bir şey olunca sinirlenebiliyor, bağırabiliyor. Acayip sinirli, sinirlendi mi bağırır çağırır yani o. Ve güldürmesi zor. Bana gülüyor bazen, babama gülüyor ve kadınlara gülüyor" itirafında bulundu! 😂
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Yani 2017de evlenip 2 yıllık evliyken hamile kalıyor yazmışsınız burda bi matematik hatası yok mu sizce 2024te doğdu çocuklar haberi nasıl yazıyorsunuz