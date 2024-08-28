Bir Yerinde Dur: Afra'yı Bir Çırpıda Atlatan Mert Ramazan Demir'in Adı Bu Sefer de Başka Bir Kadınla Anıldı!
Bir Yerinde Dur: Afra'yı Bir Çırpıda Atlatan Mert Ramazan Demir'in Adı Bu Sefer de Başka Bir Kadınla Anıldı!
Yağmur Çevik'in iddiasına göre, Mert Ramazan Demir'in adı bu sefer de başka bir güzelle anılıyor... Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra önce Özden Cerrahoğlu'yla partilerken görüntülenen Mert Ramazan Demir'in sosyal medya fenomeni Melek Şahin'le birlikte olduğu iddia edildi.
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Yalı Çapkını'nda birbirlerine vurulup, tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yılan hikayesine dönen aşkını bilmeyen yoktur herhalde...
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Uzunca bir süre aşklarını köşe bucak kaçarak yaşayan ikili, sevgili oldukları inatla inkar etmişti. Derken, ne olduysa kabullenme perileri geldi.
Önce birçok farklı yerde beraber "yakalandılar", sonra da nihayet beraber röportajlar vermeye, doğal davranmaya başladılar.
Fakat tüm bu süreç boyunca belki beş belki on kez ayrıldıkları iddiası ortaya atıldı. Gerçekten de ayrılmış gibi davranan sevgililer, bir süre sonra yelkenleri hep suya indirdi. Geçtiğimiz aylarda da aynı durum yine yaşandı. Beraber İspanya tatiline çıkan çift, dönüşte ayrılmaya karar verdi.
E haliyle, koca bir yaz ayrı ayrı konuştuk onları. Hatta çapkınlık turları da atıldı... Belki denk gelmişsinizdir, ilk adımı atan Mert Ramazan Demir olmuştu.
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Yalnızca dört gün önce İşte Benim Stilim'den tanıdığımız Özden Cerrahoğlu'yla partilediği anlar yayılan Mert Ramazan Demir gündeme bomba gibi düşmüştü.
Artık geri atak mıdır yoksa Afra da mı Mert defterini temelli kapatmaya karar verdi bilemiyoruz ama akabinde Afra'dan da bir aşk haberi geldi...
Biraz fazla hızlı oldu çünkü Yalı Çapkını Ferit, gerçek hayatta da doğuştan çapkın çıktı mübarek! Yağmur Çevik'in iddiasına göre Mert Ramazan Demir'in adı bu sefer de bir başka güzelle aşk iddialarına karıştı.
Mert Ramazan Demir'in, Özden Cerrahoğlu'yla görüntülendiği gece aynı gece kulübünde olan ve Mert'le de aynı otelde kaldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Melek Şahin'e gönlünü kaptırdı...
Ne diyorsunuz? Mert Ramazan Demir bekarlığın tadını mı çıkarıyor yoksa dikkat çekmeye çalışırken bir de nispet mi yapıyor sizce?
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