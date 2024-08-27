Mert Ramazan Demir'in Tadı Fena Kaçacak: Afra Saraçoğlu 'Kuruluş Osman' Yıldızıyla Beraber İddiası Patladı!
Mert Ramazan Demir'in Tadı Fena Kaçacak: Afra Saraçoğlu 'Kuruluş Osman' Yıldızıyla Beraber İddiası Patladı!
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Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran'ı ve 'Ferit'i karakterlerine hayat veren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in olaylı aşkını duymayan kalmamıştır eminim ki.
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Set arkadaşlıkları, aşk üçgeni sonrası aşka dönüştüğü iddia edilen çiftin bir dargın bir barışık şekilde giden ilişkilerinin sayısını unuttuğumuz kez takipten çıkmayla son bulduğu öne sürülmüştü.
Saraçoğlu ile ayrılık iddialarının yayılmasından sonra ilk kez soruları yanıtlayan Demir "Bir şey söylemeye gerek yok..." demişti. Ünlü oyuncunun bu keyifsiz halleri "galiba bu sefer bitti" dedirtmişti.
Gossip Pasta'nın paylaşıma göre; kafa dağıtmak için Bali'ye giden Mert Ramazan Demir'in bir gece kulübünde eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Özden Cerrahoğlu ile görüntülenmesi ayrı bir olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan Afra Saraçoğlu'ysa kendisine eski aşkının sorulmasına gösterdiği tavırları yine tepki çekmişti.
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Gazeteci Bilal Özcan'ın Beyaz Magazin'de ki iddiasıysa yeniden ortalığı hareketlendirdi. Rol arkadaşları Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğününe katılan Afra'nın çıkışta bindiği arabada bir erkekle yan yana oturduğunu belirtti.
"Sosyal medya çalkalanmıştı 'Kim o?' diye. Öğrendim" diyen Özcan, iddialara göre Afra Saraçoğlu'nun yanındaki gizemli kişinin Baran Taha Özbek olduğunu söyledi.
Daha önce Bir Litre Gözyaşı, Azize, Kırmızı Oda, Son Nefesime Kadar gibi yapımlarda rol alan ancak Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı 'Aktimur Bey' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.
İkilinin düğün gecesinden sonra birbirlerine sosyal medya üzerinen takip etmeye başladığı da iddialar arasında...
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