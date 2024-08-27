Mert Ramazan Demir'in Tadı Fena Kaçacak: Afra Saraçoğlu 'Kuruluş Osman' Yıldızıyla Beraber İddiası Patladı!

Mert Ramazan Demir'le bir ayrıl bir barış şekilde aşk yaşayan ve ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Bilal Özcan, Saraçoğlu'nun Kurtuluş Osman'la ekranlara gelen yakışıklı oyuncuya birlikte olduğunu öne sürdü.