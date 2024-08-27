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Aslı Enver Dünyalar Güzeli Kızı Elay'la Uçak Yolculuğundan Paylaştığı Sevimli Kareyle Gönülleri Fethetti!

Aslı Enver Dünyalar Güzeli Kızı Elay'la Uçak Yolculuğundan Paylaştığı Sevimli Kareyle Gönülleri Fethetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.08.2024 - 15:12

Oyuncu Aslı Enver geçtiğimiz yıl kucağına aldığı dünyalar güzeli kızı Elay'la uçak yolcuğu yaptı. Anneliğiyle mest eden ünlü oyuncunun bebeğiyle pozlarıyla yeniden kalpleri fethetti! 😍

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Kavak Yelleri'nde canlandırdığı "Mine" karakteriyle gönülleri fetheden Aslı Enver daha sonra kadrosunda yer aldığı Hicran, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projeyle hayran kitlesini büyüttükçe büyüttü.

Kavak Yelleri'nde canlandırdığı "Mine" karakteriyle gönülleri fetheden Aslı Enver daha sonra kadrosunda yer aldığı Hicran, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projeyle hayran kitlesini büyüttükçe büyüttü.

2022 yılında sevgilisi Berkin Gökbudak'la sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan başarılı oyuncu kısa zaman sonra hamileliğini duyurmuştu.

2022 yılında sevgilisi Berkin Gökbudak'la sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan başarılı oyuncu kısa zaman sonra hamileliğini duyurmuştu.

Aslı ve Berkin ikilisi 4 Temmuz günü Elay adını verdikleri minik kızlarıyla ilk kez anne ve baba olma duygusunu tatmıştı.

Aslı ve Berkin ikilisi 4 Temmuz günü Elay adını verdikleri minik kızlarıyla ilk kez anne ve baba olma duygusunu tatmıştı.

Altı ay sonra yüzünü gördüğümüz Elay'ın tatlılığıysa görenlerin gözlerinden kalpler çıkarttı desek yanlış olmaz.

Altı ay sonra yüzünü gördüğümüz Elay'ın tatlılığıysa görenlerin gözlerinden kalpler çıkarttı desek yanlış olmaz.

Her pozu ve videosuyla kalbimizi yumuşacık yapan Elay'ın doğum gününü gösterişten uzak şekilde kutlayan Aslı Enver'e anneliğin çok yakıştığını da söylememiz gerekir.

Her pozu ve videosuyla kalbimizi yumuşacık yapan Elay'ın doğum gününü gösterişten uzak şekilde kutlayan Aslı Enver'e anneliğin çok yakıştığını da söylememiz gerekir.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Ünlü oyuncu bu sefer de dünya güzeli kızıyla beraber uçak yolculuğu yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu bu sefer de dünya güzeli kızıyla beraber uçak yolculuğu yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk paylaşımın üzerinden geçen birkaç saatin ardından durum bildirimi yapan Aslı Enver, sevimli kızıyla yüzündeki stickerlarla gülücükler saçıp "Yol harika geçti" notunu düştü.

İlk paylaşımın üzerinden geçen birkaç saatin ardından durum bildirimi yapan Aslı Enver, sevimli kızıyla yüzündeki stickerlarla gülücükler saçıp "Yol harika geçti" notunu düştü.

Sizce de aşırı tatlı bir anne ve kız değiller mi? 😍🧿

Sizce de aşırı tatlı bir anne ve kız değiller mi? 😍🧿

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