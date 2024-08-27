Mika Raun Aşklarının Birinci Yıl Dönümünde Sevgilisinden Beşi Bir Yerdeyi Kapınca Yine Komaya Soktu
Mika Raun Aşklarının Birinci Yıl Dönümünde Sevgilisinden Beşi Bir Yerdeyi Kapınca Yine Komaya Soktu
TikTok fenomeni Mika Raun Can, sevgilisi Batu ile aşklarının birinci yılını kutlarken büyük bir sürprizle karşılaştı. Sevgilisinden beşi bir yerde hediye alan Mika yine izleyenlere derin bir nefes çektirdi.
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TikTok'ta kendine has dans ve tavırlarıyla kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, yaşadığı cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatı ile magazinin de popüler isimlerinden biri haline geldi.
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Mika'yu takip edenler bilir, kocam dediği sevgilisi Batu'nun bir dönem yüzünü adeta bir sır gibi sakladığı dönemler vardı...
Kendisi geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alıp sonunda aşkının yüzünü göstermişti. O günden sonra sevdiceğiyle daha da çok paylaşım yapar oldu.
Her daim aşkını haykırdığı Batu'yla dolu dolu bir ilişki yaşayan Mika kimileri tarafından fena şekilde eleştirilirken kimileri tarafından da epey destekleniyor.
Mika Raun ve Batu'su geçtiğimiz gün ilişkilerinin birinci yıl dönümlerini kutladılar. Arkadaşlarının da katıldığı kutlamadaki asıl olaysa Batu'nun Mika'ya aldığı hediye oldu.
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Batu kalpli kutudan çıkarttığı beşi bir yerde altınlı kolyeyle izleyenleri adeta cringe komasına soktu.
Önce o anları beraber izleyelim...
Sonra da sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını beraber okuyalım!
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önceki hallerini gördükten sonra kadın diye nasıl içi alıyor bu çocuğun anlamış değilim
ÇOK GEREKSİZ İNSANLAR VE GEREKSİZ HABERLER. KİŞİLİK ESTETİĞİ DE OLSA KEŞKE HER ŞEY DIŞ CEPHEDE BİTMİYOR
kadınlar her yerde eşitlik derler her yerde feminist olurlar ama mevzu bahis para yada altın olunca kadın olduklarını hatırlarlar..ne güzel dünya. bir günde ... Devamını Gör