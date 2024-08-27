Zarara Uğradığını Belirtip Mahkemeye Koştu: Sibel Can 83 Şarkısı İçin İki Dev Şirkete Dava Açtı

“İki şirketin bu hukuka aykırı eylemi nedeniyle Sibel Can, telafisi imkânsız maddi ve manevi zararlara uğramaktadır. Sibel Can’ın uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için her türlü talep ve dava hakkımızı şimdilik saklı tutuyoruz. Müvekkilin hak sahibi olduğu davaya konu şarkılar üzerinde yapılan tecavüzün tespitini istiyoruz. Davalıların bu izinsiz kullanımının durdurulmasını, haksız tecavüzün önlenmesini ve söz konusu dijital platformlara erişimin engellenmesini talep ediyoruz.”