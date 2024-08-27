Zarara Uğradığını Belirtip Mahkemeye Koştu: Sibel Can 83 Şarkısı İçin İki Dev Şirkete Dava Açtı
Zarara Uğradığını Belirtip Mahkemeye Koştu: Sibel Can 83 Şarkısı İçin İki Dev Şirkete Dava Açtı
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Sibel Can, oldukça küçük yaşlarda müzik dünyasına giriş yapmış ve 1990'ların başından itibaren Türk müziğine önemli eserler kazandırmış bir isim.
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O dönemden beri Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı gerek özel hayatıyla gerekse kariyeriyle manşetlerimizden düşmez oldu.
Dillere pelesenk olan sayısız parçasıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Can bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Sibel Can seslendirdiği 83 eserin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığı iddiasıyla iki büyük şirket olan Avrupa Müzik ve Bonus Müzik'e dava açtı.
İzinsiz kullanımın durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini talep eden ünlü şarkıcı, 5 albümünde yer alan pek çok hit parçanın bu şekilde kullanılmasıyla maddi ve manevi zarara uğradığını iddia etti.
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Konu hakkında harekete geçen Sibel Can'ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçesinde özet olarak şu ifadeler kullanıldı:
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