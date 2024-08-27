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Zarara Uğradığını Belirtip Mahkemeye Koştu: Sibel Can 83 Şarkısı İçin İki Dev Şirkete Dava Açtı

Zarara Uğradığını Belirtip Mahkemeye Koştu: Sibel Can 83 Şarkısı İçin İki Dev Şirkete Dava Açtı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.08.2024 - 10:03

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; ünlü şarkıcı Sibel Can kendisinin okuduğu tam 83 şarkıyı izinsiz olarak dijital platformlarda yayınladıklarını iddia ettiği iki dev müzik şirketine dava açtı!

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Sibel Can, oldukça küçük yaşlarda müzik dünyasına giriş yapmış ve 1990'ların başından itibaren Türk müziğine önemli eserler kazandırmış bir isim.

Sibel Can, oldukça küçük yaşlarda müzik dünyasına giriş yapmış ve 1990'ların başından itibaren Türk müziğine önemli eserler kazandırmış bir isim.

O dönemden beri Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı gerek özel hayatıyla gerekse kariyeriyle manşetlerimizden düşmez oldu.

O dönemden beri Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı gerek özel hayatıyla gerekse kariyeriyle manşetlerimizden düşmez oldu.

Dillere pelesenk olan sayısız parçasıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Can bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Dillere pelesenk olan sayısız parçasıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Can bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Sibel Can seslendirdiği 83 eserin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığı iddiasıyla iki büyük şirket olan Avrupa Müzik ve Bonus Müzik'e dava açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Sibel Can seslendirdiği 83 eserin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullanıldığı iddiasıyla iki büyük şirket olan Avrupa Müzik ve Bonus Müzik'e dava açtı.

İzinsiz kullanımın durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini talep eden ünlü şarkıcı, 5 albümünde yer alan pek çok hit parçanın bu şekilde kullanılmasıyla maddi ve manevi zarara uğradığını iddia etti.

İzinsiz kullanımın durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini talep eden ünlü şarkıcı, 5 albümünde yer alan pek çok hit parçanın bu şekilde kullanılmasıyla maddi ve manevi zarara uğradığını iddia etti.
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Konu hakkında harekete geçen Sibel Can'ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçesinde özet olarak şu ifadeler kullanıldı:

Konu hakkında harekete geçen Sibel Can'ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçesinde özet olarak şu ifadeler kullanıldı:

“İki şirketin bu hukuka aykırı eylemi nedeniyle Sibel Can, telafisi imkânsız maddi ve manevi zararlara uğramaktadır. Sibel Can’ın uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için her türlü talep ve dava hakkımızı şimdilik saklı tutuyoruz. Müvekkilin hak sahibi olduğu davaya konu şarkılar üzerinde yapılan tecavüzün tespitini istiyoruz. Davalıların bu izinsiz kullanımının durdurulmasını, haksız tecavüzün önlenmesini ve söz konusu dijital platformlara erişimin engellenmesini talep ediyoruz.”

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