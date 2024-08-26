Gökhan Çıra'nın Annesinden Selin Ciğerci'ye "Annelik" Üzerinden Kafayı Fena Takan Deniz Akkaya'ya Büyük Rest!

Bugün katıldığı canlı yayında yine ve yeniden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya sert eleştirilerde bulunan Deniz Akkaya sözleriyle büyük tepki çekti. Ortaya attığı iddalara sessiz kalmayanlardan biri olan Gökhan Çıra’nın annesinden de rest gibi yanıt gecikmedi!