Gökhan Çıra'nın Annesinden Selin Ciğerci'ye "Annelik" Üzerinden Kafayı Fena Takan Deniz Akkaya'ya Büyük Rest!
Gökhan Çıra'nın Annesinden Selin Ciğerci'ye "Annelik" Üzerinden Kafayı Fena Takan Deniz Akkaya'ya Büyük Rest!
Bugün katıldığı canlı yayında yine ve yeniden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya sert eleştirilerde bulunan Deniz Akkaya sözleriyle büyük tepki çekti. Ortaya attığı iddalara sessiz kalmayanlardan biri olan Gökhan Çıra’nın annesinden de rest gibi yanıt gecikmedi!
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Cinsiyet geçiş ameliyatı olduktan sonra tanınırlığı daha da bir artan fenomenlerinden biri haline gelen Selin Ciğerci, şu sıralar gündemimizden düşmüyor fark ettiyseniz.
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2019'da eski futbolcu Gökhan Çıra'yla nikah masasına oturan Ciğerci 2021 yılında boşanmıştı. 2022'de yeniden dünya evine giren ikilinin bu birlikteliği de çok uzun sürmemiş ve boşanmayla son bulmuştu.
İkilinin boşandıkları dönemde taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmuş ve kızlarına Saadet Selenay ismini vermişlerdi.
Kızlarının "evlatlık" tartışması geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki kızıyla bu fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra yüzünden yeniden alevlenmişti. Sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden olan pozunun ateşini Deniz Akkaya harlamıştı desek yalan olmaz.
Hem Selin Ciğerci'ye hem de Gökhan Çıra'ya ağır sözlerle yüklenen eski manken Deniz Akkaya bugün Beyaz Magazin programına konuk oldu.
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"Soy bağı bozuluyor" diyerek katıldığı yayında yeniden hedefine Selin ve Gökhan ikilisini oturtan Akkaya tepkilerin hedefi oldu.
Bu isimlerden biri de Gökhan Çıra'nın annesi Leman Çıra oldu. Leman Hanım canlı yayına gönderdiği mesajda Deniz Akkaya'ya sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:
"Bugünkü konuğunuz Deniz Akkaya önce kendini sorgulasın. Daha sonra benim çocuğumu ağzına alsın. Ben kızıma aslanlar gibi bakıyorum. Doğruları benden duyun lütfen. Orada yalan yanlış insanları yargılamayın."
Leman Çıra'nın "Gökhan’ın eski kız arkadaşı Eylül de yeryüzünden yok olsun." sözleri de dikkatlerden kaçmadı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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Hadi gelin kullanıcılardan gelen tepkilerden birkaçını da beraber okuyalım...
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