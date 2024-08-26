Ne Günlere Kaldık: Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat'ın Hayatı Film Oluyor, Yapımcılar Sırada!
Ne Günlere Kaldık: Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat'ın Hayatı Film Oluyor, Yapımcılar Sırada!
Ekol Tv'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde tahliye edilen ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan Dilan Polat'ın hayatı film oluyor. Haberin kısa sürede yayılmasından sonra sosyal medya kullanıcıları açtı ağzını yumdu gözünü.
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Şatafatlı hayatıyla görenlerin çenesini yoran Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi MASAK radarına takıldıktan sonra 4 Kasım'da tutuklanmıştı.
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Kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 9 aydır cezaevinde yatan Dilan Polat geçtiğimiz gün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Cezaevinden çıkışıyla kamuoyunda büyük tepkilere yol açan, çıkar çıkmaz kocası Engin'e koşan ve röportajla telefon yasağı getirilen Dilan cephesinden bomba bir haber geldi.
Ekol Tv'nin haberine göre; tahliyesiyle aynı gün sosyal medya hesabından 500 bin yeni takipçi kazanan Dilan Polat'ın hayatı film oluyor.
Pek çok başarılı dizi ve film projesine imza atan ünlü yapımcıların, Dilan Polat'ın tüm bu yaşadıklarını senaryolaştırmak için birbirleriyle yarıştığı ortaya çıktı.
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Olaylı fenomen Dilan Polat'ın bu teklifleri kabul edip etmeyeceğiyse büyük bir merak konusu oldu.
Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da beraber bakalım:
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