Ne Günlere Kaldık: Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat'ın Hayatı Film Oluyor, Yapımcılar Sırada!

Ekol Tv'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde tahliye edilen ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan Dilan Polat'ın hayatı film oluyor. Haberin kısa sürede yayılmasından sonra sosyal medya kullanıcıları açtı ağzını yumdu gözünü.