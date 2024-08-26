Nusret'e "Zenginleri S*kiyor, Beni S*kmiyor" Diyen Teoman "Ayıca" Bir Espri Yaptığını Söyledi!
Nusret'e "Zenginleri S*kiyor, Beni S*kmiyor" Diyen Teoman "Ayıca" Bir Espri Yaptığını Söyledi!
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Türk rock müziğinin de en sevilen isimlerinden biri olan Teoman gönülleri fetheden şarkılarının dışında kendine has tavırlarıyla sürekli dikkat çekiyor.
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Özellikle son dönemlerde yaptığı üşengeçlik yorumlarıyla adeta kendimizi görmemizi sağlayan ünlü şarkıcı ne dese ayrı bir manşet oluyor biliyorsunuz.
Geçtiğimiz günlerde OT TV'ye verdiği röportajın fragmanıyla dikkat çeken Teoman'ın Nusret hakkındaki "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" diyerek şaşkına çevirmişti.
Teo, o sözlerinden sonra ilk kez T24'e açıklamalarda bulundu. Cansu Çamlıbel'in "Yeni romanını anlattığın bir söyleşide etçi Nusret hakkında konuşma noktasına nasıl gelebiliyorsun? Ne söylediğinden çok oraya nasıl geldiğini merak ediyorum." sorusunu yanıtlayan ünlü rock şarkıcısı şu ifadeleri kullandı:
"Ben insanları eğlendiriyorum diye söylüyorum onları. Ama etçi Nusret esprimi yaptıktan sonra çok utandım seyrederken. Yılışıklık yapmışım. Boşu boşuna bir adamı üzmüş olabilirim. Hak etmiyor Nusret öyle denmesini. Sadece bir bifteğin 1500 dolara satıldığı bir restoranın beni rahatsız etmediğini, müşterisinin ben olmadığımı söylemek istemiştim."
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"Esprim ayıca olmuş. Üzüldüm. Bir de ‘kendini ciddiye almayan bir Teoman’ı seviyorum ben. Demin dedim ya. Magazinci çocuklara “Konuşmuyorum, konuşmuyorum” desem, onlara arkamdan sürekli koştursalar falan, bu o kadar büyük bir stres ki."
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