Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Müge Anlı'yla Yolunu Ayıran Psikiyatrist Arif Verimli, Teoman'ın Atatürk Sözlerine Sert Çıktı!

Müge Anlı'yla Yolunu Ayıran Psikiyatrist Arif Verimli, Teoman'ın Atatürk Sözlerine Sert Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.08.2024 - 11:49

Teoman'ın T24'e verdiği röportajda Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki söylemleri dikkat çekmişti. Müge Anlı'yla yollarını ayıran Prof. Dr. Arif Verimli ünlü rock şarkıcısının sözlerine tepki gösterdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dillere pelesenk olan şarkıları kadar kendine has hal ve hareketleriyle gündemden düşmeyen Teoman geçtiğimiz günlerde T24'e bir röportajla büyük ses getirmişti.

Dillere pelesenk olan şarkıları kadar kendine has hal ve hareketleriyle gündemden düşmeyen Teoman geçtiğimiz günlerde T24'e bir röportajla büyük ses getirmişti.

"İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesi" hakkındaki açıklamalarıyla ses getiren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesi" hakkındaki açıklamalarıyla ses getiren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orada Norveçli sarışın çocukları görseler “harika olmuş” diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık."

"Orada Norveçli sarışın çocukları görseler “harika olmuş” diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık."

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Nusret hakkında söylediği "Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" sözleri sonrasında da açıklamalarda bulunan rock şarkıcısı sözlerini "ayıca" olarak yorumlamıştı.

Nusret hakkında söylediği "Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" sözleri sonrasında da açıklamalarda bulunan rock şarkıcısı sözlerini "ayıca" olarak yorumlamıştı.

Konuya dair açıklamasının devamını da içeriğimizden okuyabilirsiniz:

Teoman'ın tüm bunların yanında Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının “Türkiye, Atatürk zamanında ekonomik, siyasi, askeri alanda bu kadar güçsüz olmasaydı, benim tahminim belki de hırslı bir insan olan Atatürk o kadar da “Yurtta barış, cihanda barış” demezdi." sözleri tartışmalara neden oldu.

Teoman'ın tüm bunların yanında Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının “Türkiye, Atatürk zamanında ekonomik, siyasi, askeri alanda bu kadar güçsüz olmasaydı, benim tahminim belki de hırslı bir insan olan Atatürk o kadar da “Yurtta barış, cihanda barış” demezdi." sözleri tartışmalara neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'yla yollarını ayıran Prof. Dr. Arif Verimli de Teoman'ın bu sözlerine tepkisiz kalamayanlardan oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'yla yollarını ayıran Prof. Dr. Arif Verimli de Teoman'ın bu sözlerine tepkisiz kalamayanlardan oldu.

X hesabından paylaşım yapan Verimli, "Uzlaşanlarla uzlaşamıyorum.. Büyük bir müzisyensin sus be adam.. Benim gibi yap bari en iyisi sus.. Bazen de sus.. Sen niye Atatürk'e kadar laf ediyorsun ki?" diyerek çıkıştı.

X hesabından paylaşım yapan Verimli, "Uzlaşanlarla uzlaşamıyorum.. Büyük bir müzisyensin sus be adam.. Benim gibi yap bari en iyisi sus.. Bazen de sus.. Sen niye Atatürk'e kadar laf ediyorsun ki?" diyerek çıkıştı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın