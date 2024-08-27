Müge Anlı'yla Yolunu Ayıran Psikiyatrist Arif Verimli, Teoman'ın Atatürk Sözlerine Sert Çıktı!
Müge Anlı'yla Yolunu Ayıran Psikiyatrist Arif Verimli, Teoman'ın Atatürk Sözlerine Sert Çıktı!
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Dillere pelesenk olan şarkıları kadar kendine has hal ve hareketleriyle gündemden düşmeyen Teoman geçtiğimiz günlerde T24'e bir röportajla büyük ses getirmişti.
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"İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesi" hakkındaki açıklamalarıyla ses getiren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı:
"Orada Norveçli sarışın çocukları görseler “harika olmuş” diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık."
Nusret hakkında söylediği "Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" sözleri sonrasında da açıklamalarda bulunan rock şarkıcısı sözlerini "ayıca" olarak yorumlamıştı.
Teoman'ın tüm bunların yanında Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının “Türkiye, Atatürk zamanında ekonomik, siyasi, askeri alanda bu kadar güçsüz olmasaydı, benim tahminim belki de hırslı bir insan olan Atatürk o kadar da “Yurtta barış, cihanda barış” demezdi." sözleri tartışmalara neden oldu.
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Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'yla yollarını ayıran Prof. Dr. Arif Verimli de Teoman'ın bu sözlerine tepkisiz kalamayanlardan oldu.
X hesabından paylaşım yapan Verimli, "Uzlaşanlarla uzlaşamıyorum.. Büyük bir müzisyensin sus be adam.. Benim gibi yap bari en iyisi sus.. Bazen de sus.. Sen niye Atatürk'e kadar laf ediyorsun ki?" diyerek çıkıştı.
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