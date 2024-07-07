Aslı Enver, Bir Yaşına Basan Kızı Elay'a Yaptığı Gösterişten Uzak Doğum Günüyle Gönülleri Fethetti!
Aslı Enver, Bir Yaşına Basan Kızı Elay'a Yaptığı Gösterişten Uzak Doğum Günüyle Gönülleri Fethetti!
Ünlü oyuncu Aslı Enver dünyalar güzeli kızı Elay'ı tam bir yıl önce kucağına almıştı. Anneliğin çok yakıştığı güzel oyuncu, eş,Berkin Gökbudak'la beraber minik kızlarının doğum günü pozlarıyla kalpleri yeniden fethetti! 😍
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Kavak Yelleri'nde hayat verdiği "Mine" karakteriyle gönüllere taht kuran Aslı Enver, Hicran, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok başarılı projeyle gönülleri fethetmişti.
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2022 yılında Berkin Gökbudak'la sürpriz bir şekilde nikah masasına oturup herkesi şaşkına çevirmişti ünlü oyuncu.
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gözleri üzerine çeken Aslı Enver evliliğinden kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurarak tüm sevenlerini duygulandırmıştı. Ünlü oyuncu kız bebek beklediklerini açıklamıyla da heyecanladırmıştı.
Aslı ve Berkin çifti 4 Temmuz günü Elay adını verdikleri minik kızlarını kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Minik bebişin yüzünü altı boyunca hiç görememiştik.
Güzelliğiyle görenlerin gözlerinden kalpler çıkaran Elay'ın yüzünü gösterme kararı alan ünlü oyuncunun bundan sonraki her paylaşımı daha da yakından ve ilgiyle takip edilir oldu.
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Enver, sosyal medya hesabından eşi ve özellikle kızıyla paylaştığı karelere yenisi ve daha da özelini ekledi bu sefer.
Tıpkı babasının küçük bir kopyası olan Elay tam 1 yaşına bastı. Minik kızının doğum gününden çektiği kareleri paylaşan Enver yine gönülleri fethetti.
The Temptations grubunun "My Girl" şarkısını ekleyerek yaptığı paylaşıma "Bu şarkı benden sana canım kızım 🤍 iyi ki geldin. Hep dediler ki zaman çok hızlı geçecek tadını çıkar, haklılarmış. Hayatımın en hızlı, yavaş, heyecanlı, yorucu, endişeli ama en mutlu 1 senesi… Elay 1 yaşında. Bile🌸" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun abartıdan uzak ama tatlılığa boğan paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı elbette...
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İyi ki Doğdun Elay...
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