Van Konserinde Sahnesine Pet Şişeler Fırlatılan Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de Çiçekler Yağdı!

Akın, o anları da sosyal medya hesabından 'Burası Cumhuriyet’in kenti Edirne! 🇹🇷 Sarayiçi Konser Alanı, tüylerimizi diken diken eden inanılmaz bir ana ev sahipliği yaptı. Bu karanfiller, Edirneli hemşehrilerinizden sizin için… @benguofficial 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan değerli sanatçımız Bengü’ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sanatçımız ve vatandaşlarımızla hep bir ağızdan haykırıyoruz “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”…' notuyla paylaştı.