Van Konserinde Sahnesine Pet Şişeler Fırlatılan Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de Çiçekler Yağdı!
Van Konserinde Sahnesine Pet Şişeler Fırlatılan Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de Çiçekler Yağdı!
Van’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen konserinde'Ne Mutlu Türküm Diyene' dediği için pet şişeler fırlatıldığı iddia edilen şarkıcı Bengü önceki gün çıktığı Edirne konserinde ise çiçeklere boğuldu!
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Pek çok parçasıyla hafızalara kazınan ancak "Ağla Kalbim" ile gönüllere taht kuran Bengü gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Bengü, talihsiz bir olay yaşadı.
Ünlü şarkıcının konserinin sonuna doğru "Ne Mutlu Türküm Diyene" dediği için ortalığın karıştığı iddia edilmişti. Dinleyicilerin bir kısmı tarafından sahneye pet şişeler fırlatılmıştı.
Aynı festivalde bu çirkin hareket güçlü sesiyle hayranlarını mest eden Cem Adrian'ın da başına geldi. Yüzüne şişe isabet eden ünlü şarkıcının şarkısına devam etmesi ayakta alkışlandı.
Van konserinde yaşadıkları sonrası sosyal medyada kısa sürede gündem olan Bengü bu kez de 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde konser verdi.
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En sevilen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatan Bengü'nün Edirne'deki sahnesine çiçekler yağdı.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkıp Bengü'ye çiçek vererek anlamlı bir konuşmaya imza attı.
İşte o anlar
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