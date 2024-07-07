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Van Konserinde Sahnesine Pet Şişeler Fırlatılan Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de Çiçekler Yağdı!

Van Konserinde Sahnesine Pet Şişeler Fırlatılan Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de Çiçekler Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.07.2024 - 11:55

Van’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen konserinde'Ne Mutlu Türküm Diyene' dediği için pet şişeler fırlatıldığı iddia edilen şarkıcı Bengü önceki gün çıktığı Edirne konserinde ise çiçeklere boğuldu!

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Pek çok parçasıyla hafızalara kazınan ancak "Ağla Kalbim" ile gönüllere taht kuran Bengü gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Pek çok parçasıyla hafızalara kazınan ancak "Ağla Kalbim" ile gönüllere taht kuran Bengü gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Bengü, talihsiz bir olay yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Bengü, talihsiz bir olay yaşadı.

Ünlü şarkıcının konserinin sonuna doğru "Ne Mutlu Türküm Diyene" dediği için ortalığın karıştığı iddia edilmişti. Dinleyicilerin bir kısmı tarafından sahneye pet şişeler fırlatılmıştı.

Ünlü şarkıcının konserinin sonuna doğru "Ne Mutlu Türküm Diyene" dediği için ortalığın karıştığı iddia edilmişti. Dinleyicilerin bir kısmı tarafından sahneye pet şişeler fırlatılmıştı.

Detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Aynı festivalde bu çirkin hareket güçlü sesiyle hayranlarını mest eden Cem Adrian'ın da başına geldi. Yüzüne şişe isabet eden ünlü şarkıcının şarkısına devam etmesi ayakta alkışlandı.

Aynı festivalde bu çirkin hareket güçlü sesiyle hayranlarını mest eden Cem Adrian'ın da başına geldi. Yüzüne şişe isabet eden ünlü şarkıcının şarkısına devam etmesi ayakta alkışlandı.

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Van konserinde yaşadıkları sonrası sosyal medyada kısa sürede gündem olan Bengü bu kez de 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde konser verdi.

Van konserinde yaşadıkları sonrası sosyal medyada kısa sürede gündem olan Bengü bu kez de 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde konser verdi.
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En sevilen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatan Bengü'nün Edirne'deki sahnesine çiçekler yağdı.

En sevilen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatan Bengü'nün Edirne'deki sahnesine çiçekler yağdı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkıp Bengü'ye çiçek vererek anlamlı bir konuşmaya imza attı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkıp Bengü'ye çiçek vererek anlamlı bir konuşmaya imza attı.

Akın, o anları da sosyal medya hesabından 'Burası Cumhuriyet’in kenti Edirne! 🇹🇷 Sarayiçi Konser Alanı, tüylerimizi diken diken eden inanılmaz bir ana ev sahipliği yaptı. Bu karanfiller, Edirneli hemşehrilerinizden sizin için… @benguofficial 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan değerli sanatçımız Bengü’ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sanatçımız ve vatandaşlarımızla hep bir ağızdan haykırıyoruz “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”…' notuyla paylaştı.

İşte o anlar

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