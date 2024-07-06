Van Konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene" Sözleriyle Bitiren Bengü'ye İzleyiciler Pet Şişe Fırlattı!
Van Konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene" Sözleriyle Bitiren Bengü'ye İzleyiciler Pet Şişe Fırlattı!
Kaynak: https://www.haberler.com/magazin/sark...
Haberler.com'un haberine göre, şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'daki sevenleriyle buluştu. Konseri 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözleriyle bitiren Bengü seyircinin tepkisi ile karşı karşıya kaldı.
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Bengü sesiyle, samimi tavırları ve ailesiyle olduğu kadar "Kalbim", "Saat 03.00", "Unut Beni", "Saygımdan", "İki Melek" gibi şarkılarla akıllarda yer edinmiş, asıl "Ağla Kalbim" adlı parçasıyla gönüllerimizde taht kurmuş ünlü şarkıcılarımızdan biri.
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Haberler.com'un haberine göre ilk defa Van'da sahne alacak Bengü, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında geçtiğimiz gece sevenleriyle buluştu ve tüm günü sosyal medya hesabından detaylarıyla paylaştı.
Konser esnasında "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz" sözlerini kullanan Bengü, sahnesinin bitmesiyle beklenmedik bir olayla karşılaştı.
"Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konserini sonlandırdığı iddia edilen şarkıcı, sahneden ayrılmasıyla birlikte öfkeli seyircinin tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Van Ekspres hesabından yayınlanan videoda, şarkıcıya sinirlenen bir grup vatandaşın sahneye pet şişeler fırlattığı kameralara yansıdı.Konser boyunca sosyal medya hesabından video ve fotoğraf paylaşımı yapan Bengü'den henüz bir açıklama gelmedi.
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