Van Konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene" Sözleriyle Bitiren Bengü'ye İzleyiciler Pet Şişe Fırlattı!

Haberler.com'un haberine göre, şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'daki sevenleriyle buluştu. Konseri 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözleriyle bitiren Bengü seyircinin tepkisi ile karşı karşıya kaldı.