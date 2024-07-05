Konser Sonrası Göğsündeki Ağrı Yüzünden Hastaneye Kaldırılan Haluk Levent Hayranlarını Korkuttu
Konser Sonrası Göğsündeki Ağrı Yüzünden Hastaneye Kaldırılan Haluk Levent Hayranlarını Korkuttu
Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden Haluk Levent, yaptığı yardımlarla sıkça gündeme geliyor. Hayranlarını endişelendiren bir durum yaşayan ünlü şarkıcı, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olarak bilinen herkesin sanatçı olarak saygı duyduğu ve aynı zamanda birçok kişinin yardımına koşan Haluk Levent, yer aldığı projeler ve başlattığı kampanyalarıyla tanınıyor.
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Savaştan depreme her durumda sesini yükselten ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle dinleyicilerine keyifli anlar yaşatmıştı.
Konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı söylenen isim hayranlarını korkuttu.
MuhabirOnline'da yer alan habere göre; hastanede olan Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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