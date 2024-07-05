Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Konser Sonrası Göğsündeki Ağrı Yüzünden Hastaneye Kaldırılan Haluk Levent Hayranlarını Korkuttu

Konser Sonrası Göğsündeki Ağrı Yüzünden Hastaneye Kaldırılan Haluk Levent Hayranlarını Korkuttu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 13:17

Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden Haluk Levent, yaptığı yardımlarla sıkça gündeme geliyor. Hayranlarını endişelendiren bir durum yaşayan ünlü şarkıcı, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olarak bilinen herkesin sanatçı olarak saygı duyduğu ve aynı zamanda birçok kişinin yardımına koşan Haluk Levent, yer aldığı projeler ve başlattığı kampanyalarıyla tanınıyor.

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olarak bilinen herkesin sanatçı olarak saygı duyduğu ve aynı zamanda birçok kişinin yardımına koşan Haluk Levent, yer aldığı projeler ve başlattığı kampanyalarıyla tanınıyor.

Savaştan depreme her durumda sesini yükselten ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle dinleyicilerine keyifli anlar yaşatmıştı.

Savaştan depreme her durumda sesini yükselten ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle dinleyicilerine keyifli anlar yaşatmıştı.

Konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı söylenen isim hayranlarını korkuttu.

Konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı söylenen isim hayranlarını korkuttu.

MuhabirOnline'da yer alan habere göre; hastanede olan Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MuhabirOnline'da yer alan habere göre; hastanede olan Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın