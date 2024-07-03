Milli Takımın Yıldızı Merih Demiral'ın Arnavut Güzeli Eşi Heidi Demiral'ı Yakından Tanıyoruz!
Milli Takımın Yıldızı Merih Demiral'ın Arnavut Güzeli Eşi Heidi Demiral'ı Yakından Tanıyoruz!
Avusturya maçındaki üstün performansıyla milyonların sevgisini bir kez daha kazanan futbolcu Merih Demiral'ın gündem olmasıyla beraber gözler eşi Heidi Demiral'a da çevrildi.
Gelin ünlü güzeli yakından tanıyalım...
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Avusturya maçının 57. saniyesinde takımımızı öne geçiren Merih Demiral ikinci golünü de kaydederek tarihe geçti.
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Maçın adamı olan ve aynı zamanda Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giyen Merih Demiral'ın eşi ve çocukları da merak konusu oldu.
Hadi gelin, yetenekli milli futbolcumuzun tribünde heyecanı doruklara çıkan eşi Heidi Demiral'i yakından tanıyalım...
İlk tanınan adıyla Heidi Lushtaku, 28 Haziran 1990 tarihinde Kosova’da dünyaya geldi. Arnavut olduğu bilinen ünlü model çocukluk ve gençlik çağının çoğunu İsviçre’de geçirdi.
Modelliğe küçük yaşlarda başlayan ünlü güzelin Arnavutluk, İsviçre, Kosova ve Makedonya gibi pek çok ülkede oldukça popüler olduğunu da söylemek gerek.
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Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında gençlik zamanlarına dair fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Heidi Demiral'ın modellik kariyeri katıldığı Miss Switzerland 2013'ten sonra inanılmaz bir hızla yükseldi.
Ünlü güzel, İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da oynadığı dönemde Merih Demiral'ın evinde çektiği pozu sosyal medyadan paylaşarak ilk kez aşk dedikoduların alevlenmesine neden oldu.
Yetenekli milli futbolcuyla 2021 yılında nikah masasına oturan Heidi bu evliliğin ardından daha da yakından takip edilir oldu.
Paylaştıkları fotoğraflarla yürekleri mest eden güzel bir aile tablosu çizen ikili 2022 yılında oğulları Kais Ömer'i kucağına aldı.
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2023 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran ünlü güzel ikinci oğlunu Haziran ayının başında kucağına aldı.
Eşi Merih Demiral'i desteklemek için çocuklarıyla beraber tribündeki yerini alan model, 15 günlük bebekleriyle birlikte Almanya'ya gidip Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçı da izlemişti.
Kendisinin kusursuz fiziğine de diyecek lafımız yok. Aktif şekilde spor yapan ünlü model dövüş sanatlarıyla da yakından ilgili. Boks antrenmanı yaptığı anları sıkça sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Spora olduğu kadar doğaya ve yeni yerler keşfetmeye de merakı olan başarılı model eşiyle çıktıkları doğa yürüyüşüne oğluna da götürüyor.
Heidi Demiral'ı güzelliğini sadece podyumlarda değil pek çok derginin kapağında da gösteriyor. Birçok markayla çalışan ünlü model estetik ve cilt bakımı üzerine iş yapan firmalarla da çalışmıştı.
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Dünyaca ünlü takı markalarının bir dönem reklam yüzü olan Heidi Demiral bu zamana kadar pek çok Cannes Film Festivali'nin kırmızı halında da yürüdü.
Her sene kombiniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü model tüm ihtişamıyla taşıdığı elbiseleriyle takipçilerden tam puan almayı da başarıyor.
Eşi Merih Demiral'dan 8 yaş büyük olan Heidi Demiral'in Instagram biyografisine "anne ve evli" yazması da dikkatlerden kaçmadı tabii...
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Yani bozkurt işareti yapan birinin eşi yabancı uyruklu muymuş? Aşk ırk tanımıyorsa demek. Türklük aşka takılmış. Söylenecek çok şey var ama neyse.
adam kendi milletinin neredeyse varolusundan beri gelen sembolunu coskuyla sevincinde gosterdi.kendi turk ve bundan gurur duyuyor belli ki baska ne var ki so... Devamını Gör
Zengin diye kapağı atmış. Kendini Türkçü, milliyetçi diye pazarlayan herifin soluğu hemen yabancı hatunda bulması da ironik. Bunların ataları da böyleydi.
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