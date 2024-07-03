Rahatlığın Kitabını Yazdı: Zeynep Bastık, Sevgilisi Serkay Tütüncü'nün Eski Aşkı İlayda Alişan'ı Beğendi!

Şarkıları ve dans performansları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Zeynep Bastık her adımıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının, 'Bakılsın isterim' dediği sevgilisi Serkay Tütüncü'nün eski aşkı İlayda Alişan'ın son paylaşımına beğeni atması yine çok konuşuldu.