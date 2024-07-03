Rahatlığın Kitabını Yazdı: Zeynep Bastık, Sevgilisi Serkay Tütüncü'nün Eski Aşkı İlayda Alişan'ı Beğendi!
Rahatlığın Kitabını Yazdı: Zeynep Bastık, Sevgilisi Serkay Tütüncü'nün Eski Aşkı İlayda Alişan'ı Beğendi!
Şarkıları ve dans performansları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Zeynep Bastık her adımıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının, 'Bakılsın isterim' dediği sevgilisi Serkay Tütüncü'nün eski aşkı İlayda Alişan'ın son paylaşımına beğeni atması yine çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem cover yaptığı şarkılarla konuşulan ancak son dönemlerin gündemden düşmeyen ismi haline dönüşen Zeynep Bastık kariyeri kadar özel hayatıyla manşetlerde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı, oyuncu Serkay Tütüncü ile Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenmesinin ardından yeni aşkıyla gündem olmuştu.
Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz akşam sevgilisi Zeynep Bastık'ın Harbiye konserine gitti. Ön sıradan izleyen Tütüncü'nün aşka geldiği anlarsa dile düştü.
Konseriyle ortalığı ateşe veren Zeynep Bastık'ın özel hayatına dair eleştirilen birçok nokta olduğunu da belirtmek gerek. Örneğin boşandığı eşiTolga Akış ve sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile beraber eğlenmeye çıkması epey olay olmuştu hatırlarsanız.
Eleştiri ve "medeniyet" yorumlarının havada uçuşmasından sonra açıklama yapan Bastık "Artık 2024'e girdik böyle şeyler mi kaldı, en azından bizde yok. Herkes çok tatlı ve iyi anlaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi ki konumuz da bu açıklamaya benzer yönde! Biliyorsunuz, Masumiyet dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü ikilisinin ilişkisi magazin gündemine damgasını vurmuştu.
Kısa bir sürenin ardından ilişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin ayrılığı hakkında herhangi bir açıklama da yapılmamıştı.
Zeynep Bastık, yine "medeni" bir hamlede bulunarak yetenekli oyuncu İlayda Alişan'ın son paylaşımını beğendi. Dikkatlerden kaçmayan bu olay kimileri için normal karşılanırken kimilerine "pes" dedirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın